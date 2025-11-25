Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
10 миллионов за 10 месяцев: столько мошенники выманили у жителей Латвии

25 ноября, 2025 17:17

ЧП и криминал 0 комментариев

За десять месяцев этого года мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков Латвии 10,038 млн евро, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли (АФО).

За десять месяцев 2025 года было констатировано в общей сложности 5763 эпизода мошенничества и выманены 10 037 620 евро.

В том числе выявлено 3089 случаев телефонного мошенничества, в результате чего жители лишились 5 547 607 евро. Также зарегистрировано 1639 случаев инвестиционного мошенничества с ущербом в размере 3 812 943 евро и 546 случаев мошенничества иного рода, в результате чего у жителей были похищены 677 070 евро.

В то же время за десять месяцев текущего года предотвращено 15 374 случая мошенничества на общую сумму 11 195 481 евро.

В том числе за десять месяцев этого года удалось предотвратить 4512 попыток телефонного мошенничества на 5 163 746 евро, 9947 попыток инвестиционного мошенничества на 5 200 554 евро и 915 случаев мошенничества иного рода на 831 181 евро.

По данным АФО, в октябре банки пресекли почти 470 попыток телефонного мошенничества, что позволило населению сохранить более 715 000 евро. Одновременно предотвращены попытки инвестиционного мошенничества на сумму 756 000 евро (1144 случая) и другие случаи мошенничества на сумму 102 000 евро (99 случаев). В свою очередь, количество увенчавшихся успехом телефонных мошенничеств было почти вдвое меньше - 236 случаев, в которых в общей сложности мошенникам удалось выманить у своих жертв 520 000 евро, а в случаях инвестиционного и другого мошенничества - 500 000 евро.

В целом банкам в этом году удалось предотвратить больше попыток мошенничества, чем мошенникам их осуществить. За десять месяцев банкам удалось защитить более 11 млн евро, в то время как у жителей было выманено примерно 10 млн евро. Это существенно меньше, чем год назад, когда за тот же период мошенникам удалось выманить 13,7 млн евро, отмечают в ассоциации.

АФО напоминает, что с началом акций "черной пятницы" и активного предпраздничного шопинга необходимо уделять особое внимание безопасности финансов и данных. Ноябрь и декабрь традиционно являются периодом активизации финансовых мошенников: они пускают в ход как поддельные предложения распродаж, так и ложные курьерские сообщения, а также совершают мошеннические звонки от имени банков, полиции и других учреждений.

Мошенники создают поддельные интернет-магазины и мнимые особо выгодные предложения, которые активно рекламируют в соцсетях. Нередко при этом имитируется дизайн настоящих магазинов и доменное имя. Кроме того, мошенники публикуют объявления на таких сайтах, как "ss.lv" и "andelemandele.lv", призывая делать предоплату за товары, которые затем не поставляются.

Признаки мошенничества - невероятно низкая цена, некачественный сайт, ложная и неполная контактная информация, подозрительные отзывы.

В случае возникновения каких-либо сомнений в надежности интернет-торговца, АФО рекомендует проверить, не включен ли конкретный поставщик услуг в "черный список", созданный Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП) и доступный по адресу: registri.ptac.gov.lv/registri/melnais-saraksts.

Кроме того, пользуясь активным периодом отправления посылок накануне рождественских праздников, мошенники часто выдают себя за поставщиков курьерских услуг. В SMS, по электронной почте или на платформах связи мошенники рассылают ссылки, якобы представляющие "Omniva", "DPD", "Latvijas pasts" или какое-либо другое предприятие, призывая "подтвердить посылку" или ввести данные карты.

Признаком мошеннического сообщения или электронной почты является подозрительная или неправильно ссылка на интернет-адрес. После перехода по ссылке запрашиваются данные банковского доступа, сведения о карте или коды "Smart-ID". Часто в сообщении содержится побуждение срочно подтвердить посылку или платеж.

Как сообщалось, в прошлом году в результате 9025 эпизодов мошенничества у населения было похищено 15,5 млн евро, а предотвращено 17 314 случаев мошенничества на общую сумму 12,2 млн евро.

