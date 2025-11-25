Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Министерство финансов: Еврокомиссия одобрила бюджет Латвии на следующий год

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 18:14

LETA

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

«Положительная оценка Европейской комиссии подтверждает, что проект бюджета на 2026 год подготовлен качественно: уже в следующем году мы обеспечиваем финансирование обороны в размере 5% от ВВП, значительно увеличиваем финансирование демографии и образования, не повышаем основные налоги и достигаем этого, соблюдая условия фискальной дисциплины ЕС», — заявил министр финансов Арвил Ашерaденс.

Правила ЕС предусматривают, что страны еврозоны до 15 октября подают в ЕК проекты планов бюджета, чтобы Комиссия могла оценить их соответствие нормам фискальной дисциплины. Оценку ЕК должны учитывать национальные парламенты при принятии бюджета в окончательном чтении.

С 2024 года в соответствии с новыми правилами ЕС в проекте бюджетного плана указывается информация о росте чистых национально финансируемых расходов, чтобы оценить его соответствие максимально допустимому уровню роста расходов. Максимально допустимый для Латвии уровень роста расходов — так называемая фискальная траектория — включён в Фискально-структурный план Латвии на 2025–2028 годы, утверждённый Советом ЕС в январе этого года. Соответственно, в оценке ЕК основное внимание уделено росту чистых расходов, который является ключевым показателем в обновлённой системе экономического управления.

«Европейская комиссия оценила бюджетный план Латвии на 2026 год как соответствующий правилам фискальной дисциплины ЕС. Это положительный сигнал для инвесторов: несмотря на сложную геополитическую ситуацию и необходимость быстро увеличивать оборонные расходы, Латвия продолжает осуществлять взвешенную бюджетную политику. В дальнейшем Латвии следует уделять особое внимание реформам, стимулирующим экономический рост и инновации, которые помогут увеличить доходы бюджета для финансирования инвестиций в безопасность и другие приоритетные сферы», — отметил комиссар ЕК по экономике и продуктивности Валдис Домбровскис.

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

