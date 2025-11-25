Министерство финансов: Еврокомиссия одобрила бюджет Латвии на следующий год

«Положительная оценка Европейской комиссии подтверждает, что проект бюджета на 2026 год подготовлен качественно: уже в следующем году мы обеспечиваем финансирование обороны в размере 5% от ВВП, значительно увеличиваем финансирование демографии и образования, не повышаем основные налоги и достигаем этого, соблюдая условия фискальной дисциплины ЕС», — заявил министр финансов Арвил Ашерaденс.

Правила ЕС предусматривают, что страны еврозоны до 15 октября подают в ЕК проекты планов бюджета, чтобы Комиссия могла оценить их соответствие нормам фискальной дисциплины. Оценку ЕК должны учитывать национальные парламенты при принятии бюджета в окончательном чтении.

С 2024 года в соответствии с новыми правилами ЕС в проекте бюджетного плана указывается информация о росте чистых национально финансируемых расходов, чтобы оценить его соответствие максимально допустимому уровню роста расходов. Максимально допустимый для Латвии уровень роста расходов — так называемая фискальная траектория — включён в Фискально-структурный план Латвии на 2025–2028 годы, утверждённый Советом ЕС в январе этого года. Соответственно, в оценке ЕК основное внимание уделено росту чистых расходов, который является ключевым показателем в обновлённой системе экономического управления.

«Европейская комиссия оценила бюджетный план Латвии на 2026 год как соответствующий правилам фискальной дисциплины ЕС. Это положительный сигнал для инвесторов: несмотря на сложную геополитическую ситуацию и необходимость быстро увеличивать оборонные расходы, Латвия продолжает осуществлять взвешенную бюджетную политику. В дальнейшем Латвии следует уделять особое внимание реформам, стимулирующим экономический рост и инновации, которые помогут увеличить доходы бюджета для финансирования инвестиций в безопасность и другие приоритетные сферы», — отметил комиссар ЕК по экономике и продуктивности Валдис Домбровскис.