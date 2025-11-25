Назначение антибиотиков необходимо сократить: врачи бьют тревогу

Специалист также отметила, что более точному назначению антибиотикотерапии могла бы помочь более активная сдача анализов, включая использование экспресс-тестов в практиках семейных врачей. Сейчас эти тесты доступны очень ограниченно, и часть из них не оплачивается государством. «Мы можем их сделать, если пациент согласен оплатить сам», — пояснила президент LĢĀA.

Она подчеркнула, что крайне важен и вопрос доступности антибиотиков. Особенно актуальным он был в последние два года, когда, по её словам, врачи «вынуждены были выписывать те антибиотики, которые были в наличии — даже если их спектр был шире, поскольку наиболее подходящих узкоспектральных антибиотиков в Латвии просто не было».

Кроме того, снизить потребление антибиотиков можно, если активнее вакцинироваться против гриппа, пневмококковой инфекции и соблюдать правила личной гигиены. Также уменьшить применение антибиотиков возможно, если человек в первые три дня болезни остаётся дома, а не продолжает ходить, например, в школу или на работу, распространяя инфекцию, отметила специалист.

Как сообщалось, главный инфектолог Клинической университетской больницы им. П. Страдыня Угис Думпис в интервью Латвийскому телевидению заявил, что использование антибиотиков необходимо максимально сокращать.

По его расчётам, амбулаторное потребление антибиотиков в Латвии можно было бы снизить на 20–30%, а в больницах — как минимум на 10–20%. Он отметил, что антибиотикорезистентность является глобальной проблемой, и есть страны, где она значительно выше.

Отвечая на вопрос о возможном «выходе» из ситуации, Думпис пояснил, что, к сожалению, в больницах всё чаще используют термин «доантибиотиковая эра», когда распространяются бактерии, против которых нет доступных антибиотиков. Новые антибиотики, если они появляются, стоят в 100 раз дороже, и к ним также развивается резистентность.

По его словам, «в Латвии пока не настолько критично», но необходимо действовать более разумно.