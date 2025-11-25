Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дурят не только народ, но и Сейм: главная тайна госбюджета Латвии (1)

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 14:05

Латышские СМИ 1 комментариев

LETA

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

Фундаментальная проблема в том, что невозможно оценить государственные расходы, поскольку нет информации о заработной плате, премиях, надбавках, командировках, закупках, исследованиях и т. д. Структура и содержание программ недоступны ни общественности, ни депутатам Сейма.

В чем же корень проблемы?

Единственный способ увидеть «что у медведя в животе» — это получить доступ к системе бюджета SAP Министерства финансов, где можно открыть: РЕСУРСЫ → ПРОГРАММА → ПОДПРОГРАММА → СЧЁТ.

Именно в СЧЁТЕ (нижний уровень) находятся реальные расчеты и затраты мероприятий — единственное место, где скрываются расчеты.

Однако мне, как депутату Сейма, доступ к IT-системе бюджета Министерства финансов отказано.

А директор бюджетного департамента Министерства финансов Людмила Евчук открыто заявила в комиссии: «Сметы готовятся и утверждаются только ПОСЛЕ того, как Сейм проголосовал за бюджет».

Понимаете всю абсурдность ситуации?

Итак: бюджет «высасывается из пальца», Сейм его утверждает, и только после этого министерства «подгоняют» сметы, чтобы цифры выглядели логично.

Это объясняет, как возникают такие абсурды, как закрытые зарядные станции стоимостью 3,5 миллиона евро в Министерстве сельского хозяйства, где реальные затраты составляют, в лучшем случае, несколько сотен тысяч.

Сейм голосует за бюджет, не зная, что в нем вообще находится.

В реальной ситуации: НИКТО из депутатов не знает, что скрывается за названиями программ и цифрами.

Мне, как депутату, невозможно качественно подавать предложения, потому что я не могу основываться на пустых цифрах, без сметы.

Бюджетный закон фактически формирует не Сейм, а узкий круг Министерства финансов.

Я немедленно ТРЕБУЮ ДОСТУП К БЮДЖЕТНОЙ ИТ-СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ И СМЕТАМ

Необходимо полностью изменить систему формирования государственного бюджета:

- не на основе мистической выдуманной базы, а на основе целей и потребностей,

- сколько они стоят, исходя из реальных расходов,

- как это соотносится с прогнозируемыми доходами.

После этого опыта я на 100% уверен, что в бюджете скрывается как минимум 10-20% лишних бессмысленных трат". 

Комментарий Press.lv: 

Да, действительно, абсурд какой-то! Депутаты в сущности не знают, за что они голосуют. Один только вопрос. А почему г-на Кулбергса так озаботил этот вопрос именно сейчас - на четвертом году его парламентской работы? А почему партия г-на Кулбергса "Объединенный список", входя в правительство Кришьяниса Кариньша и имея в нем четыре министерских портфеля, не подняла этот вопрос ТОГДА? Ведь, согласитесь, будучи членом коалиции куда проще решить вопрос открытости бюджета. 

Но, наверное, тогда членов "Объединенного списка" всё устраивало, да?  

Вот в чём на самом деле ключевая проблема латвийской политики. Все "реформаторы", попадая во власть, вдруг обнаруживают: хм, а системка то неплохо заточена под интересы правящих. А правим то теперь МЫ...

 

Комментарии (1)
