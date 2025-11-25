Рижская дума не выдала разрешение на въезд грузового транспорта в Старый город. И пришлось разобрать оборудование на части и везти его в бусах частями, а потом собирать.
"Как вам такое? Ученым, институту атомной физики не могли согласовать нормальную доставку оборудования на пол миллиона евро в пешеходную зону Старой Риги. Рига Клейнбергса", - подчеркнул автор публикации.
Kā jums šis? Zinātnieki, kodolfizikas institūts normāli nevarēja saskaņot pusmiljona iekārtas normālu piegādi Vecrīgā gājēju zonā. Kleinberga Rīga.