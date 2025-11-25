Министр отметил, что обсуждение этого вопроса относится к засекреченной информации, однако уже проводится оценка того, можно ли в случае необходимости быстро разобрать рельсы.

«Если потребуется, демонтируем пути — интересы безопасности превыше всего», — подчеркнул Козловскис.

Как ранее отмечал исследователь международных отношений и обороны Колин Смит в интервью агентству LETA, ликвидация неиспользуемых путей российского стандарта на восток от Даугавпилса укрепила бы обороноспособность Латвии, ведь без железной дороги России было бы значительно сложнее совершить военное вторжение.

Козловскис также прокомментировал случаи, когда из Беларуси в латвийском направлении запускают метеозонды с контрабандными сигаретами. По его словам, в отличие от Литвы эти объекты не угрожают критической инфраструктуре, но могут повредить имущество жителей. Министр добавил, что белорусские власти не проявляют желания остановить контрабандистов, демонстрируя бездействие.