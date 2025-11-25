В Австралии детям до 16 запретили соцсети: как это будет работать?

Австралия — первая страна в мире, которая вынесла подобный запрет, и это решение пользуется поддержкой многих родителей. Правительство говорит, что дети в социальных сетях подвергаются рискам и негативному воздействию: сами соцсети устроены так, что побуждают проводить больше времени перед экраном, и это вредит здоровью и благополучию пользователей.

Исследование, заказанное правительством в начале этого года, показало, что 96% детей в возрасте 10–15 лет пользуются социальными сетями и что семь из десяти сталкивались с вредоносным контентом. Это могли быть материалы, пропагандирующие мизогинию, растройства пищевого поведения и суицид, а также видео драк.

Каждый седьмой ребенок сообщил о попытках груминга со стороны взрослых или более старших подростков, а более половины сказали, что становились жертвами кибербуллинга.

Каких платформ это коснется?

Австралийское правительство пока назвало десять платформ, которые подпадают под запрет: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, а также стриминговые сервисы Kick и Twitch.

На правительство давят те, кто хотел бы, чтобы запрет распространился и на онлайн-игры. Опасаясь, что их могут включить в список, такие игровые платформы, как Roblox и Discord, недавно ввели проверку возраста для использования некоторых функций — очевидно, пытаясь избежать запрета.

Правительство заявило, что список будет постоянно пересматриваться и будут учитываться три критерия: является ли единственной или «значимой» целью платформы возможность онлайн-взаимодействия между двуми и более пользователями; позволяет ли платформа пользователям взаимодействовать с некоторыми или всеми другими пользователями; позволяет ли платформа размещать материалы.

Поскольку YouTube Kids, Google Classroom и WhatsApp не соответствуют этим критериям, они все еще разрешены.

Как власти будут добиваться соблюдения запрета?

Детей или родителей за нарушение запрета наказывать не будут, обеспечивать соблюдение запрета должны сами цифровые платформы. В противном случае им грозят штрафы, при серьезных или повторных нарушениях доходящие до 49,5 млн австралийских долларов (около 32 млн долларов США).

Компании должны предпринять «разумные меры», чтобы не допустить детей на свои платформы, и использовать технологии подтверждения возраста — какие именно, закон не уточняет.

Обсуждаются несколько вариантов: использование государственных удостоверений личности, распознавание лица или голоса, а также методы определения возраста, основанные на анализе поведения пользователя онлайн. При этом платформы не должны полагаться на возраст, который пользователи указали самостоятельно, или на подтверждение возраста родителями.

Meta, владеющая Facebook, Instagram и Threads, объявила, что начнет удалять аккаунты подростков с 4 декабря. Те, кого отключат по ошибке, смогут подтвердить свой возраст с помощью государственного удостоверения личности или предоставить видео-селфи, сообщила компания.

Snapchat заявил, что пользователи смогут подтвердить возраст через банковские аккаунты, фото удостоверения личности или с помощью селфи.

Остальные платформы, попадающие под запрет, пока не сообщили, как будут соблюдать новые правила.

Сработает ли это?

Без четкого понимания того, какие методы будут использовать компании, сложно сказать, будет ли запрет на соцсети эффективным — однако уже появились опасения, что технологии определения возраста могут ошибочно блокировать некоторых пользователей, одновременно не замечая других, которые не достигли нужного возраста.

В отчете самого правительства говорится, что, например, технология анализа лиц наименее надежна именно для той демографической группы, на которую она должна быть нацелена.

Возникают вопросы и о том, достаточны ли размеры штрафов. Как заявил бывший исполнительный директор Facebook Стивен Шелер в интервью AAP, «Meta требуется около часа и 52 минут, чтобы заработать 50 миллионов долларов».

Критики отмечают, что даже если дети действительно перестанут пользоваться соцсетями, это не уменьшит для них вред от пребывания в интернете. В список не включены сайты знакомств, игровые платформы, а также чат-боты на основе ИИ. Последние недавно фигурировали в новостях в связи с тем, что, возможно, подталкивали детей к самоубийству или вступали с ними в интимную переписку.

Другие отмечают, что подростки, которые находили себе в соцсетях собеседников или сообщества по интересам, окажутся в изоляции. По их мнению, обучение детей безопасному поведению в интернете было бы более эффективным.

Министр связи Анника Уэллс признала, что запрет может быть несовершенным.

«Поначалу все будет выглядеть немного хаотично, — сказала она в начале ноября. — С крупными реформами всегда так».

Есть ли проблемы с защитой данных?

Критиков беспокоит и то, что для верификации возраста платформы будут собирать и хранить данные множества пользователей. Австралия — как и большинство стран — в последние годы столкнулась с серией громких утечек данных. Были и случаи утечек конфиденциальной личной информации, которая была потом продана или опубликована.

Правительство утверждает, что персональную информацию будут защищать строгие меры: ее нельзя будет использовать ни для чего, кроме проверки возраста, и после этого она должна быть уничтожена. Нарушителям грозят серезные наказания. Кроме того, платформы должны предложить альтернативу использованию государственных ID.

Как соцсети реагируют на запрет?

В ноябре 2024 года, когда был анонсирован запрет, компании, владеющие соцсетями, были шокированы. Они заявили, что запрет трудно реализовать и легко обойти, верификация будет отнимать у пользователей много времени и создавать риски для их конфиденциальности. Звучал и аргумент о том, что запрет загонит детей в «темные уголки интернета» и лишит их социализации. YouTube и Snapchat отрицали, что они соцсети.

Google, владеющий YouTube, все еще рассматривает возможность подачи судебного иска против включения платформы в список. На запрос Би-би-си о комментарии компания не ответила.

Meta, хоть и объявила, что начнет реализовывать запрет заранее, называет такую защиту детей, пользующихся множеством приложений, непоследовательной. На парламентских слушаниях в октябре TikTok и Snap (владельцы Snapchat) подчеркнули, что всe ещe выступают против запрета, но будут его выполнять.

Kick — единственная попавшая под запрет австралийская компания — заявила, что введет «ряд мер» и продолжит «конструктивно» взаимодействовать с властями.

Есть ли похожие запреты в других странах?

Пока что Австралия единственная страна, которая запретила соцсети детям до 16. В разных странах предпринимались попытки ограничить время, которое дети проводят перед экраном или конкретно в соцсетях, ограничить их доступ к вредоносному контенту, но нигде еще не вводили полный запрет на подобные платформы.

В июле в Великобритании ввели новые правила безопасности, согласно которым руководителей компаний ждут крупные штрафы или даже тюремное заключение, если они не внедрят меры по защите молодых людей от нелегального и вредоносного контента.

В некоторых странах Европы дети до определенного возраста могут пользоваться соцсетями только с согласия родителей. В сентябре парламентская комиссия Франции рекомендовала запретить соцсети для детей до 15 лет, а также ввести «комендантский час» в соцсетях для подростков 15–18 лет.

Дания объявила о планах запретить соцсети лицам до 15 лет, аналогичное предложение рассматривает Норвегия. Правительство Испании направило в парламент проект закона, согласно которому пользователям соцсетей до 16 лет потребуется разрешение законных опекунов.

В США запрет для несовершеннолетних использовать соцсети без разрешения родителей пытался ввести в прошлом году штат Юта, но решение заблокировал федеральный судья.

Попытаются ли дети обойти запрет?

Подростки, с которыми поговорила Би-би-си, сказали, что заранее создают новые аккаунты с поддельным возрастом — хотя правительство предупредило соцсети, что ожидает от них выявления и удаления таких учетных записей. В сети подростки рекомендуют друг другу альтернативные приложения и делятся советами для обхода запрета. Некоторые, например, подростки-инфлюенсеры, перешли на совместные аккаунты с родителями.

Комментаторы прогнозируют всплеск использования VPN, которые скрывают страну, откуда человек выходит в интернет — как это произошло в Великобритании после введения возрастных ограничений.