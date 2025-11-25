«Мы впустили более 100 000 белорусов, которые бежали от Лукашенко. Они не просто беженцы — они умеют работать», — привёл слова представителей Вильнюса Годманис.

Экс-премьер отметил, что в экономике действует простой принцип: чем больше людей создают продукт, тем быстрее развивается страна. «Вильнюсская экономика взлетела до небес», — добавил он, комментируя ситуацию в соседней республике.

Годманис подчеркнул, что Латвия может говорить о реформах сколько угодно, но они не принесут результата без готовности принимать трудные решения. «О реформах говорят, забывая, что каждая из них связана с болью. А без боли изменений не бывает», — сказал он.