Майрис Бриедис после 15 лет брака разводится с женой

В браке Майрис и Юлия прожили 15 лет. У них трое детей. Младшему сейчас только семь лет. Всего у Бриедиса пятеро сыновей - еще двое от первого брака.

В соцсетях Юлия намекнула, что именно она была инициатором расставания.

Однако в интервью «Kas Jauns» она кратко заявила, что «не хочет и не может ничего комментировать», поскольку «было подписано соглашение о том, что мы не будем ничего обсуждать публично».