НАТО разрабатывает шаги по повышению безопасности в Арктике

Североатлантический альянс ищет пути для обеспечения безопасности Арктического региона. Об этом рассказал генсек НАТО Марк Рютте в понедельник, 12 января, на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о намерении присоединить Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании.

"В настоящее время мы работаем над последующими шагами, направленными на то, чтобы гарантировать, что мы действительно совместно защитим то, что стоит на кону", - подчеркнул Рютте, выступая перед журналистами в Хорватии. "Все в альянсе согласны, что Арктический регион и его безопасность важны, поскольку мы знаем, что открытие морских путей несет риск того, что россияне и китайцы станут более активными, - добавил он. - Сейчас мы обсуждаем следующий шаг, то есть, как гарантировать, что у данных дискуссий будет практическое продолжение".

Как передает агентство AFP со ссылкой на дипломатов, работающих при НАТО, некоторые члены Североатлантического альянса рассматривают, среди прочего, возможность отправки в Арктический регион новых миссий. Однако на данном этапе эти обсуждения находятся в зачаточном состоянии, и конкретных предложений на эту тему нет, приводит агентство слова своих источников.