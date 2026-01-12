Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
НАТО разрабатывает шаги по повышению безопасности в Арктике

12 января, 2026 18:39

Scanpix/EPA/OLIVIER MATTHYS

Внутри НАТО есть консенсус относительно важности Арктического региона. Сейчас обсуждаются практические шаги для повышения его безопасности, рассказал генсек альянса Марк Рютте в ходе визита в Хорватию.

Североатлантический альянс ищет пути для обеспечения безопасности Арктического региона. Об этом рассказал генсек НАТО Марк Рютте в понедельник, 12 января, на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о намерении присоединить Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании.

"В настоящее время мы работаем над последующими шагами, направленными на то, чтобы гарантировать, что мы действительно совместно защитим то, что стоит на кону", - подчеркнул Рютте, выступая перед журналистами в Хорватии. "Все в альянсе согласны, что Арктический регион и его безопасность важны, поскольку мы знаем, что открытие морских путей несет риск того, что россияне и китайцы станут более активными, - добавил он. - Сейчас мы обсуждаем следующий шаг, то есть, как гарантировать, что у данных дискуссий будет практическое продолжение".

Как передает агентство AFP со ссылкой на дипломатов, работающих при НАТО, некоторые члены Североатлантического альянса рассматривают, среди прочего, возможность отправки в Арктический регион новых миссий. Однако на данном этапе эти обсуждения находятся в зачаточном состоянии, и конкретных предложений на эту тему нет, приводит агентство слова своих источников.

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса
Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса

«Дверь в Нарнию»: поездка в Даугавпилс словно в морозильной камере
«Дверь в Нарнию»: поездка в Даугавпилс словно в морозильной камере

Постит голыми реальных людей: Европа возмущена идеей Маска раздевать знаменитостей через Grok

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсетевой платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений, которые создаются с использованием ее ИИ-инструмента Grok.

Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса

«Латвия может выйти из «спирали смерти» (демографическая катастрофа плюс экономическая несостоятельность), только благодаря смелому и радикальному проекту, который начнет приносить деньги извне и обеспечит работой своих граждан, - пишет режиссер Алвис Херманис на портале Pietiek.com.

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

12 января свой день рождения отмечает маэстро Раймонд Паулс. Среди многочисленных поздравителей есть и композитор Игорь Крутой, который публично поздравил Паулса в Инстаграме, подчеркнув его огромный репертуар песен и пожелав ему здоровья и радости, пишет "Неаткарига".

Мы такого уже не помним: депутат сравнила латвийские цены с испанскими

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

Дети от ИИ? Первые младенцы от ИИ-ЭКО уже родились!

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

Девять ударов ножом: в Великобритании осужден гражданин Латвии

22-летний латвиец, который девять раз ударил ножом незнакомого мужчину, защищавшего свою девушку после того, как ей плюнули в лицо, приговорен к лишению свободы.

