В Риге пройдет прощание с легендарной латвийской баскетболисткой Ульяной Семёновой

© LETA 12 января, 2026 18:34

Прощание с выдающейся латвийской баскетболисткой Ульяной Семёновой, которая скончалась на прошлой неделе, состоится в четверг, 15 января, сообщает Латвийская федерация баскетбола (ЛФБ).

Публичное прощание с Семёновой пройдёт в Большом зале Дома латышского общества в Риге с 12:00 до 13:30. Цветы, принесённые на прощание, будут доставлены на кладбище. Семёнова будет похоронена на Рижском 1-м Лесном кладбище после 14:00.

Семёнова скончалась 8 января в возрасте 73 лет.

С 1968 по 1987 год Семёнова была лидером команды Рижского ТТТ и сборной Латвии — одиннадцатикратная обладательница Кубка чемпионов Европы и Кубка Лилианы Ронкети, четырёхкратная чемпионка Спартакиады народов.

В составе сборной Советского Союза она становилась двукратной олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. В 1993 году она стала первой европейкой, принятой в Зал славы баскетбола мира в Спрингфилде, в 1999 году — в Зал славы женского баскетбола, а в 2007 году — в Зал славы ФИБА.

После завершения спортивной карьеры Семёнова создала и долгие годы руководила Социальным фондом олимпийцев Латвии, организуя различную помощь ветеранам спорта.

Семёнова родилась 9 марта 1952 года и провела детство в доме родителей в Медумах, Даугапилсского района.

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсетевой платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений, которые создаются с использованием ее ИИ-инструмента Grok.

«Латвия может выйти из «спирали смерти» (демографическая катастрофа плюс экономическая несостоятельность), только благодаря смелому и радикальному проекту, который начнет приносить деньги извне и обеспечит работой своих граждан, - пишет режиссер Алвис Херманис на портале Pietiek.com.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

12 января свой день рождения отмечает маэстро Раймонд Паулс. Среди многочисленных поздравителей есть и композитор Игорь Крутой, который публично поздравил Паулса в Инстаграме, подчеркнув его огромный репертуар песен и пожелав ему здоровья и радости, пишет "Неаткарига".

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

22-летний латвиец, который девять раз ударил ножом незнакомого мужчину, защищавшего свою девушку после того, как ей плюнули в лицо, приговорен к лишению свободы.

