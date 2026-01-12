В Риге пройдет прощание с легендарной латвийской баскетболисткой Ульяной Семёновой

Публичное прощание с Семёновой пройдёт в Большом зале Дома латышского общества в Риге с 12:00 до 13:30. Цветы, принесённые на прощание, будут доставлены на кладбище. Семёнова будет похоронена на Рижском 1-м Лесном кладбище после 14:00.

Семёнова скончалась 8 января в возрасте 73 лет.

С 1968 по 1987 год Семёнова была лидером команды Рижского ТТТ и сборной Латвии — одиннадцатикратная обладательница Кубка чемпионов Европы и Кубка Лилианы Ронкети, четырёхкратная чемпионка Спартакиады народов.

В составе сборной Советского Союза она становилась двукратной олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. В 1993 году она стала первой европейкой, принятой в Зал славы баскетбола мира в Спрингфилде, в 1999 году — в Зал славы женского баскетбола, а в 2007 году — в Зал славы ФИБА.

После завершения спортивной карьеры Семёнова создала и долгие годы руководила Социальным фондом олимпийцев Латвии, организуя различную помощь ветеранам спорта.

Семёнова родилась 9 марта 1952 года и провела детство в доме родителей в Медумах, Даугапилсского района.