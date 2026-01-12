Близятся сильные морозы: Rīgas siltums выдал инструкции для рижан

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие ночи температура воздуха может понизиться до минус 15 градусов, поэтому, по мнению предприятия, жителям и управляющим зданиями необходимо принять превентивные меры безопасности.

Чтобы предотвратить замерзание трубопроводов, необходимо проверить, закрыты ли окна и двери в лестничных клетках, на чердаках и в подвалах. Особое внимание следует уделить помещениям общего пользования и вспомогательным помещениям, где риск замерзания при экстремально низких температурах наиболее высок.

Жителей предупреждают, что в период морозов следует соблюдать меры безопасности вблизи теплотрасс. В холодное время температура воды в городских тепловых сетях превышает 100 градусов.

В случае повреждения тепловых сетей горячая вода превращается в облако пара, что ограничивает видимость и может представлять угрозу для здоровья. Также возможно образование провалов под асфальтовым покрытием или пешеходными тротуарами.