В Латвии увеличивается число обращений граждан третьих стран, столкнувшихся с нарушениями трудового законодательства — от невыплаты зарплат до увольнений без предупреждения. Некоторые случаи по степени тяжести граничат с торговлей людьми.

Как рассказала член правления организации «Убежище "Надёжный дом"» Гита Мирушкина, за десять месяцев этого года за помощью обратились 24 человека — пять женщин и 19 мужчин. Только один из них был направлен полицией. Три случая касались сексуальной эксплуатации, один — фиктивного брака, двадцать — нарушений трудовых прав.

«Мы стараемся поставить их на ноги и вернуть в общество», — подчеркнула Мирушкина на заседании комиссии Сейма по правам человека.

Среди обратившихся — граждане Конго, Узбекистана, Индии, Таджикистана и Латвии. В большинстве случаев речь идёт о рабочих, занятых на строительных объектах, включая крупные государственные проекты — больницу «Гайльэзерс» и «Rail Baltic». Нарушения также фиксируются в сельском хозяйстве, производстве и сфере услуг.

Организация «Надёжный дом» работает с жертвами торговли людьми с 2007 года. Реабилитация таких людей финансируется государством, а конкурс на оказание соответствующих услуг проводит Министерство благосостояния раз в два года.