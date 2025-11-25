«Сладкий, противный запах» — соседи неделю жили рядом с трупом

Первой тревогу забила соседка Жанна. Она рассказала, что запах был «сладкий и противный», и сначала подумала, что дети что-то испортили или бросили в мусор. Когда жильцы поняли, что сосед не выходит на связь, вызвали спасателей. Через балкон в квартиру проникли пожарные, и всё стало ясно: мужчина умер, сидя на диване.

«Он просто сидел, прислонившись к спинке. Уже без признаков жизни», — рассказал его друг Валентин.

По словам соседей, мужчина жил с матерью, которая умерла месяц назад. После её смерти он тяжело переживал утрату и стал пить. Два года назад скончались и его оба брата. Люди уверены, что одиночество окончательно подкосило соседа.

Этот случай стал напоминанием о том, как важно проявлять внимание к окружающим. Иногда один звонок в дверь может спасти чью-то жизнь.