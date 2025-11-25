Шаровый кризис. Литва выразила протест Белоруссии из-за нарушений воздушного пространства

«Белорусская сторона была проинформирована о зафиксированных нарушениях, создающих угрозу для нашей безопасности и для полётов гражданских самолётов», — говорится в заявлении МИД.

По данным литовских властей, в результате пролётов метеозондов несколько раз нарушалась работа Вильнюсского аэропорта. МИД потребовал от Белоруссии немедленно принять меры для предотвращения подобных инцидентов и предупредил, что в случае бездействия Вильнюс может возобновить ограничения на пересечение границы или ввести новые контрмеры.

Кроме того, Литва вновь напомнила Белоруссии о неустранённых препятствиях для возвращения литовских грузовиков, застрявших на её территории.

На прошлой неделе правительство Литвы приняло решение временно открыть границу с Беларусью на десять дней раньше запланированного срока — после переговоров и временного снижения числа нарушений с помощью воздушных шаров.