США объявили лидера Венесуэлы террористом

Госдепартамент США включил в список международных террористических организаций Cartel de Los Soles, которой, как считают американские власти, руководит венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Соответствующее постановление госсекретаря появилось на сайте ведомства вечером в понедельник. Марко Рубио "принял данное решение, изучив административные материалы, собранные по этому делу, и проконсультировавшись с Генеральным прокурором и министром финансов", - говорится в тексте документа.

По мнению аналитиков, Вашингтон тем самым пытается усилить давление на Каракас, готовя новые ещё более жёсткие санкции. Некоторые эксперты не исключают и военного вмешательства США.

В последнее время они активно наращивают своё военное присутствие вблизи побережья Венесуэлы. Кроме того, недавно американские ВВС нанесли серию ударов в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана по судам, которые, предположительно, осуществляли перевозку наркотиков. В результате погибло более 80 человек.



О намерениях администрации президента Трампа в отношении Cartel de Los Soles стало известно ещё неделю назад, когда Рубио назвал картель "ответственным за террористическое насилие".

Министерство иностранных дел Венесуэлы осудило это заявление, назвав его "нелепой ложью", которая, по его мнению, может быть использована в качестве предлога для потенциального вторжения. В Каракасе предположили, что США таким образом стремятся сместить Мадуро, авторитарного лидера, находящегося у власти с 2013 года.

Cartel de Los Soles (или "Карель Солнц") - не совсем картель, если исхоить из общепринятого понимания этого термина. Им также обозначают коррумпированных высокопоставленных венесуэльских чиновников.

Его начали использовать в 1990-х годах в отношении представителей военного руководства Венесуэлы, которые обогащались за счёт наркоторговли и злоупотребления своим служебным положением. Как правило, они носили на своих мундирах эмблему в виде солнца.

Позднее это слово стало обозначать и другие преступные объединения, в том числе полицейских и правительственных чиновников.

В 2020 году, в конце первого президентского срока Дональда Трампа, Вашингтон ввёл санкции против Мадуро и других лиц в связи с предполагаемым "наркотерроризмом", заявив, что тот был одним из руководителей "Картеля Солнц" как минимум с 1999 года. Сам Мадуро отверг эти обвинения.

Адам Айзексон, директор по оборонному надзору Вашингтонского управления по Латинской Америке (WOLA), сказал, что Cartel de Los Soles - не является организацией как таковой.

"Это не объединение. Это не группа, в которой люди могли бы назвать себя её членами. У них нет регулярных встреч. У них нет иерархии", - сказал он.

До недавнего времени международными террористическими организациями в США считались такие группировки, как "Аль-Каида" или так называемое "Исламское государство".

Однако в феврале Вашингтон пополнил список 8 латиноамериканскими преступными группировками, занимающимися, в частности, контрабандой наркотиков и торговлей людьми.