США объявили лидера Венесуэлы террористом

Euronews 25 ноября, 2025 10:41

Мир 0 комментариев

Вашингтон ещё во время первого президентского срока Трампа ввёл санкции против венесуэльского лидера, обвинив его в "наркотерроризме" в качестве одного из руководителей преступной группировкой "Картель Солнц". Сам Мадуро отверг эти обвинения.

Госдепартамент США включил в список международных террористических организаций Cartel de Los Soles, которой, как считают американские власти, руководит венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Соответствующее постановление госсекретаря появилось на сайте ведомства вечером в понедельник. Марко Рубио "принял данное решение, изучив административные материалы, собранные по этому делу, и проконсультировавшись с Генеральным прокурором и министром финансов", - говорится в тексте документа.

По мнению аналитиков, Вашингтон тем самым пытается усилить давление на Каракас, готовя новые ещё более жёсткие санкции. Некоторые эксперты не исключают и военного вмешательства США.

В последнее время они активно наращивают своё военное присутствие вблизи побережья Венесуэлы. Кроме того, недавно американские ВВС нанесли серию ударов в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана по судам, которые, предположительно, осуществляли перевозку наркотиков. В результате погибло более 80 человек. 
 
О намерениях администрации президента Трампа в отношении Cartel de Los Soles стало известно ещё неделю назад, когда Рубио назвал картель "ответственным за террористическое насилие".

Министерство иностранных дел Венесуэлы осудило это заявление, назвав его "нелепой ложью", которая, по его мнению, может быть использована в качестве предлога для потенциального вторжения. В Каракасе предположили, что США таким образом стремятся сместить Мадуро, авторитарного лидера, находящегося у власти с 2013 года.

Cartel de Los Soles (или "Карель Солнц") - не совсем картель, если исхоить из общепринятого понимания этого термина. Им также обозначают коррумпированных высокопоставленных венесуэльских чиновников.

Его начали использовать в 1990-х годах в отношении представителей военного руководства Венесуэлы, которые обогащались за счёт наркоторговли и злоупотребления своим служебным положением. Как правило, они носили на своих мундирах эмблему в виде солнца.

Позднее это слово стало обозначать и другие преступные объединения, в том числе полицейских и правительственных чиновников.

В 2020 году, в конце первого президентского срока Дональда Трампа, Вашингтон ввёл санкции против Мадуро и других лиц в связи с предполагаемым "наркотерроризмом", заявив, что тот был одним из руководителей "Картеля Солнц" как минимум с 1999 года. Сам Мадуро отверг эти обвинения.

Адам Айзексон, директор по оборонному надзору Вашингтонского управления по Латинской Америке (WOLA), сказал, что Cartel de Los Soles - не является организацией как таковой.

"Это не объединение. Это не группа, в которой люди могли бы назвать себя её членами. У них нет регулярных встреч. У них нет иерархии", - сказал он.

До недавнего времени международными террористическими организациями в США считались такие группировки, как "Аль-Каида" или так называемое "Исламское государство".

Однако в феврале Вашингтон пополнил список 8 латиноамериканскими преступными группировками, занимающимися, в частности, контрабандой наркотиков и торговлей людьми.

Смерть семьи от отравления в Стамбуле: это был не единственный случай

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

Читать
Чай с пластиком в придачу: какая гадость может попасть в ваш напиток

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

Читать

В Литве задержали двух юных эстонок: везли нелегалов из Латвии, — одного в багажнике

Важно 14:06

Важно 0 комментариев

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

Читать

Дурят не только народ, но и Сейм: главная тайна госбюджета Латвии

Латышские СМИ 14:05

Латышские СМИ 0 комментариев

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

Читать

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Читать

Козловскис: Безопасность важнее рельсов! Если потребуется, демонтируем пути

Новости Латвии 14:04

Новости Латвии 0 комментариев

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

Читать

«Сладкий, противный запах» — соседи неделю жили рядом с трупом

Новости Латвии 14:03

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

Читать