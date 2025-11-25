Три генерала израильской армии уволены: проглядели нападение ХАМАС

Как уточняется, речь идет о бывшем главе разведки ЦАХАЛ Аароне Халиве, бывшем руководителе оперативного управления Одеде Басюке и генерал-майоре Яроне Финкельмане, который в то время отвечал за южный военный округ. Финкельман и Халива уже ушли в отставку в январе 2025 года из-за просчетов, допущенных 7 октября. Басюк покинул пост после войны между Израилем и Ираном в июне. Кроме того, дисциплинарные взыскания были наложены, в частности, на главу ВВС Израиля Томера Бара. Еще девять генералов и высокопоставленных офицеров также были привлечены к ответственности, говорится в распоряжении.

Предыдущий глава Генштаба ЦАХАЛ, занимавший эту должность с января 2023 года, Герци Халеви покинул пост в марте, объяснив свой уход личной ответственностью за провалы израильской армии 7 октября. Пришедший ему на смену Эяль Замир поручил провести повторную проверку и вынести индивидуальные оценки деятельности командиров, ответственных за эти провалы.