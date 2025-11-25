Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Три генерала израильской армии уволены: проглядели нападение ХАМАС

© Deutsche Welle 25 ноября, 2025 10:39

Мир 0 комментариев

Фото AFP.

Из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уволены три генерала, на которых возложили личную ответственность за то, что военные не смогли предотвратить нападение боевиков группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По решению начальника Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Эяля Замира, эти военные больше не являются частью армии и будут исключены из резервного состава, сообщило вечером в понедельник, 24 ноября, агентство AFP со ссылкой на соответствующее распоряжение израильского Генштаба.

Как уточняется, речь идет о бывшем главе разведки ЦАХАЛ Аароне Халиве, бывшем руководителе оперативного управления Одеде Басюке и генерал-майоре Яроне Финкельмане, который в то время отвечал за южный военный округ. Финкельман и Халива уже ушли в отставку в январе 2025 года из-за просчетов, допущенных 7 октября. Басюк покинул пост после войны между Израилем и Ираном в июне. Кроме того, дисциплинарные взыскания были наложены, в частности, на главу ВВС Израиля Томера Бара. Еще девять генералов и высокопоставленных офицеров также были привлечены к ответственности, говорится в распоряжении.

Предыдущий глава Генштаба ЦАХАЛ, занимавший эту должность с января 2023 года, Герци Халеви покинул пост в марте, объяснив свой уход личной ответственностью за провалы израильской армии 7 октября. Пришедший ему на смену Эяль Замир поручил провести повторную проверку и вынести индивидуальные оценки деятельности командиров, ответственных за эти провалы.

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам
Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам (1)

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х
Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х

Рижская дума не пустила оборудование для учёных в Старую Ригу: не те ценности, да?
Рижская дума не пустила оборудование для учёных в Старую Ригу: не те ценности, да? (1)

Смерть семьи от отравления в Стамбуле: это был не единственный случай

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

Читать
Загрузка

Чай с пластиком в придачу: какая гадость может попасть в ваш напиток

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

Читать

В Литве задержали двух юных эстонок: везли нелегалов из Латвии, — одного в багажнике

Важно 14:06

Важно 0 комментариев

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

Читать

Дурят не только народ, но и Сейм: главная тайна госбюджета Латвии

Латышские СМИ 14:05

Латышские СМИ 0 комментариев

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

Читать

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Читать

Козловскис: Безопасность важнее рельсов! Если потребуется, демонтируем пути

Новости Латвии 14:04

Новости Латвии 0 комментариев

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

Читать

«Сладкий, противный запах» — соседи неделю жили рядом с трупом

Новости Латвии 14:03

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

Читать