Мирный план по Украине перекроили. Киев сохранит армию

В первоначальной версии предлагалось сократить Вооружённые силы Украины до 600 тысяч человек, а в альтернативном европейском варианте — до 800 тысяч. Теперь ограничений нет. По данным Politico, из проекта также убран пункт об амнистии России за военные преступления и пересмотрены территориальные положения. Как именно — не уточняется, но вопросы территорий будут решаться лично президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

The Washington Post отмечает, что из документа исключены и темы, не касающиеся войны, в частности отношения между Россией и США. Также отклонено предложение направить 100 млрд долларов замороженных резервов ЦБ РФ на восстановление Украины с распределением половины прибыли в пользу США.

«Мы разработали солидный комплекс мер по сближению позиций, и по нескольким вопросам мы готовы пойти на компромисс», — заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица Financial Times.

Москва новой версии не видела. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что США не передавали документ России:

«Сейчас единственное, что есть субстантивное, — это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать хорошей основой для переговоров».