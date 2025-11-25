В Литве задержали двух юных эстонок: везли нелегалов из Латвии, — одного в багажнике

По предварительным данным, граждане Афганистана прилетели в Белоруссию, затем с помощью проводника незаконно пересекли государственную границу и проникли в Латвию.

В четверг обеим молодым иностранкам избрана мера пресечения — арест до 14 января следующего года.

В ночь на четверг, 13 ноября, получив информацию от отдела криминальной разведки Вильнюсского пограничного отряда Погранслужбы (VSAT), полицейские в Утене остановили для проверки автомобиль «Honda Accord» с эстонскими номерами. За рулём была 19-летняя девушка, в рядом её 18-летняя подруга.

Остальные пассажиры машины — четверо молодых мужчин-иностранцев, один из которых, не поместившись в салоне, ехал в багажнике.

Мужчины были мокрые, грязные, один в этот момент разговаривал по мобильному телефону.

Ни у кого из иностранцев не было документов, удостоверяющих личность и гражданство, тем более дающих право въезда в ЕС. Пограничникам они представились гражданами Афганистана.

Автомобиль «Honda Accord» со всем экипажем был задержан и доставлен в Вильнюсский пограничный отряд.

По предварительным данным, четверо задержанных мигрантов вылетели из своей страны в Беларусь. Оттуда с помощью проводника незаконно пересекли границу и оказались в Латвии. С помощью девушек из Эстонии эти нелегалы надеялись добраться до одной из стран Западной Европы, скорее всего — до Германии.

По факту незаконной перевозки людей начато досудебное расследование. За такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до восьми лет.

Гражданки Эстонии помещены в изолятор. Есть данные, что мигрантов на Запад они возят не впервые.

В прошлую пятницу им был назначен арест на неделю — до 21 ноября.

В четверг, 20 ноября, суд продлил арест эстонкам ещё на два месяца — до 14 января следующего года.

Четверо нелегальных мигрантов переданы сотрудникам Центра регистрации иностранцев VSAT, а вскоре размещены в Центре приёма и интеграции в Пабраде. Позже, как обычно в таких случаях, после выполнения всех необходимых процедур пограничники передадут этих граждан Афганистана своим латвийским коллегам.

По привычной схеме мигранты, прорывающиеся из Беларуси в ЕС, часто просят убежища в первой стране Евросоюза. Оставаться там они не собираются, а начав такие процедуры, злоупотребляют правом временно покидать место размещения и ищут возможность сбежать дальше — в Западную Европу. Литва, как нередко и Латвия, для них — лишь транзитная страна.