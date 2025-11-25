Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 25. Ноября Завтра: Kadrija, Kate, Katrina, Trine
Доступность

В Литве задержали двух юных эстонок: везли нелегалов из Латвии, — одного в багажнике

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 14:06

Важно 0 комментариев

VSAT/LRV.lt

В литовском городе Утене задержали двух гражданок Эстонии, которые везли от латвийской границы четырёх нелегальных мигрантов.

По предварительным данным, граждане Афганистана прилетели в Белоруссию, затем с помощью проводника незаконно пересекли государственную границу и проникли в Латвию.

В четверг обеим молодым иностранкам избрана мера пресечения — арест до 14 января следующего года.

В ночь на четверг, 13 ноября, получив информацию от отдела криминальной разведки Вильнюсского пограничного отряда Погранслужбы (VSAT), полицейские в Утене остановили для проверки автомобиль «Honda Accord» с эстонскими номерами. За рулём была 19-летняя девушка, в рядом её 18-летняя подруга.

Остальные пассажиры машины — четверо молодых мужчин-иностранцев, один из которых, не поместившись в салоне, ехал в багажнике.

Мужчины были мокрые, грязные, один в этот момент разговаривал по мобильному телефону.

Ни у кого из иностранцев не было документов, удостоверяющих личность и гражданство, тем более дающих право въезда в ЕС. Пограничникам они представились гражданами Афганистана.

Автомобиль «Honda Accord» со всем экипажем был задержан и доставлен в Вильнюсский пограничный отряд.

По предварительным данным, четверо задержанных мигрантов вылетели из своей страны в Беларусь. Оттуда с помощью проводника незаконно пересекли границу и оказались в Латвии. С помощью девушек из Эстонии эти нелегалы надеялись добраться до одной из стран Западной Европы, скорее всего — до Германии.

По факту незаконной перевозки людей начато досудебное расследование. За такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до восьми лет.

Гражданки Эстонии помещены в изолятор. Есть данные, что мигрантов на Запад они возят не впервые.

В прошлую пятницу им был назначен арест на неделю — до 21 ноября.

В четверг, 20 ноября, суд продлил арест эстонкам ещё на два месяца — до 14 января следующего года.

Четверо нелегальных мигрантов переданы сотрудникам Центра регистрации иностранцев VSAT, а вскоре размещены в Центре приёма и интеграции в Пабраде. Позже, как обычно в таких случаях, после выполнения всех необходимых процедур пограничники передадут этих граждан Афганистана своим латвийским коллегам.

По привычной схеме мигранты, прорывающиеся из Беларуси в ЕС, часто просят убежища в первой стране Евросоюза. Оставаться там они не собираются, а начав такие процедуры, злоупотребляют правом временно покидать место размещения и ищут возможность сбежать дальше — в Западную Европу. Литва, как нередко и Латвия, для них — лишь транзитная страна.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам
Важно

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам (1)

Рижская дума не пустила оборудование для учёных в Старую Ригу: не те ценности, да?
Важно

Рижская дума не пустила оборудование для учёных в Старую Ригу: не те ценности, да? (1)

Майрис Бриедис после 15 лет брака разводится с женой
Важно

Майрис Бриедис после 15 лет брака разводится с женой

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:30 25.11.2025
Эстония: с корейским самоходом
Sfera.lv 7 часов назад
Польша: три подпольные табачные фабрики
Sfera.lv 7 часов назад
Юрмала манит
Sfera.lv 9 часов назад
Рига: жильцов обложат
Sfera.lv 9 часов назад
«Чем скорее, тем лучше»: НВС требуют разобрать пути к России
Bitnews.lv 17 часов назад
Юрмалу возглавил Янис Лединьш из Зеленой партии
Bitnews.lv 17 часов назад
Рижане начнут платить за аренду муниципальных квартир
Bitnews.lv 17 часов назад
Трамп: Литве, Латвии и Эстонии нечего бояться
Bitnews.lv 3 дня назад

Смерть семьи от отравления в Стамбуле: это был не единственный случай

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

Читать
Загрузка

Чай с пластиком в придачу: какая гадость может попасть в ваш напиток

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

Хотя жители Латвии, согласно данным социологических опросов, в основном предпочитают кофе, любителей чая у нас тоже немало. Однако то, что чаще всего продается под видом чая, к настоящему благородному напитку имеет весьма отдаленное отношение. Это касается и пакетированного продукта, сырьем для которого служат отходы чайного производства — пыль и сор, и дорогих сортов, именуемых «высшими». Более того, материал, из которого делают сами чайные пакетики, тоже нельзя назвать безвредным.

Читать

Дурят не только народ, но и Сейм: главная тайна госбюджета Латвии

Латышские СМИ 14:05

Латышские СМИ 0 комментариев

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

"Правительство вводит в заблуждение Сейм и общественность, утверждая, что представляет ответственный государственный бюджет. На самом деле это не бюджет в классическом понимании — это примитивное распределение денежных потоков на уровне заголовков без деталей, расчетов и ясности, - пишет на портале Pietiek.com Андрис Кулбергс, депутат Сейма между прочим. 

Читать

Приговорили к высшей мере: дело рижского убийцы и насильника 1980-х

Важно 14:04

Важно 0 комментариев

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Начиная со второй половины июля 1985 года в оперативных сводках о совершенных на территории Латвии преступлениях с угрожающим нарастанием замелькало слово «изнасилование». Во втором, третьем и четвертом эпизодах потерпевшие были убиты. Способ совершения убийств, показания свидетелей и оставшихся в живых потерпевших давали основания полагать, что нападало одно и то же лицо.

Читать

Козловскис: Безопасность важнее рельсов! Если потребуется, демонтируем пути

Новости Латвии 14:04

Новости Латвии 0 комментариев

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил в эфире программы «Rīta panorāma» на LTV, что при обсуждении будущего железнодорожных путей на восточной границе главным фактором станут соображения безопасности. По его словам, пока пути можно использовать для грузоперевозок, но если возникнет необходимость их демонтировать, безопасность будет поставлена выше экономических интересов.

Читать

«Сладкий, противный запах» — соседи неделю жили рядом с трупом

Новости Латвии 14:03

Новости Латвии 0 комментариев

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

Жителей Саласпилса всю неделю беспокоил непонятный запах, который распространялся по дому. Соседи безуспешно пытались понять его источник, пока пожарные не вскрыли квартиру на четвёртом этаже. Внутри они нашли тело умершего жильца, сообщает TV3 «Degpunktā».

Читать