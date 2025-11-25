Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге пройдёт выставка зарубежных частных школ и летних лагерей

Новости партнеров Редакция PRESS 25 ноября, 2025 15:17

29 ноября в Риге, в Radisson Blu Hotel Latvija, состоится крупнейшая в регионе выставка зарубежных частных школ и летних образовательных программ для детей и подростков 7–18 лет. Организаторами выступают Baltic Council for International Education и Meridian Group.

В выставке примут участие более 30 престижных учебных заведений из Великобритании, США, Канады, Германии, Австрии, Испании, Швейцарии и других стран. Посетители смогут лично пообщаться с директорами школ, узнать о программах обучения и возможностях поступления.

Школы с историей и современными возможностями

Среди участников есть учебные заведения, которым более нескольких столетий.
Ruthin School (Уэльс), основанная в 1284 году, — одна из древнейших школ Великобритании.
Felsted School (Англия) успешно работает с 1564 года,
а Christ College Brecon (Уэльс) ведёт историю с 1541 года и сочетает традиции с современным подходом.

Будут представлены и школы, выделяющиеся уникальными направлениями:
Rossall School — международная школа на побережье Ирландского моря с футбольной академией Manchester City и сильными STEM-программами;
Windermere School — школа в национальном парке Лейк-Дистрикт, известная парусным спортом, активным обучением и экологическими проектами;
Loretto School (Шотландия) — одна из старейших школ страны, прославившаяся своей гольф-академией;
American International SchoolSalzburg (Австрия) — американская школа-интернат с программами AP и подготовкой к поступлению в университеты США и Европы;
Schloss Heessen и Grovesmühle (Германия) — школы-интернаты с исторической архитектурой и возможностью получения аттестата Abitur.
Lincoln Academy (ASV) — 20 AP курсов; профессионального уровня спорт: баскетбол, плавание, теннис, борьба, американский футбол и лёгкая атлетика.
Athol Murray College of Notre Dame (Канада) — престижная частная школа-пансион с сильной академической программой и одной из лучших хоккейных программ в стране.

Путь в международное образование: с летних программ
Для многих детей первое знакомство с зарубежным образованием начинается именно с летнего лагеря. Это возможность попробовать учебу в международной среде, улучшить язык, обрести уверенность и определить интересы.

На выставке будут представлены различные направления летних программ:

  • языковые курсы: английский, немецкий, испанский;
    академические дисциплины: STEM, робототехника, инженерия, программирование, экономика;
    спортивные программы: футбол, гольф, теннис, водные виды спорта;
    творческие направления: искусство, дизайн, театр, медиа, кино и фотография;
    подготовка к школе и университету: Mini-MBA, Pre-IB, академические интенсивы.

Многие школьники после летних поездок продолжают обучение в зарубежных школах, а затем поступают в университеты Великобритании, США, Канады и Европы.

Семинар Джеймса Бартона

Во время выставки пройдёт короткая практическая сессия по коммуникации и публичным выступлениям, которую проведёт Джеймс Бартон — один из самых известных британских экспертов в сфере среднего образования.
Он является автором методических материалов MPW Colleges, разработчиком курсов по аргументации, академической коммуникации и публичным выступлениям, а также консультантом по процессу поступления в Оксфорд и Кембридж.
Его советы будут особенно полезны молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, планирующей учёбу за рубежом, а также участникам олимпиад, дебатов и академических проектов.

Что ждёт посетителей

  • знакомство с программами A-Level, IB, GCSE, American High School Diploma, Abitur;
    • встречи с директорами школ и руководителями приёмных комиссий;
    • индивидуальные консультации Baltic Council и Meridian Group;
    • рекомендации по выбору учебного пути ребёнка;
    • информация о стипендиях и специальных предложениях;
    • ваучер 198 € на групповые поездки летом 2026 года.

Дата и место

Рига — 29 ноября (суббота)
11:00–16:00
Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes 55

Вход свободный — по приглашению.
Приглашение можно получить на сайтах: www.balticcouncil.lv, www.meridian.lv

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

Важно 21:02

Важно 0 комментариев

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Министерство финансов: Еврокомиссия одобрила бюджет Латвии на следующий год

Новости Латвии 20:54

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 0 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

