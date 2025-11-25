В Риге пройдёт выставка зарубежных частных школ и летних лагерей
29 ноября в Риге, в Radisson Blu Hotel Latvija, состоится крупнейшая в регионе выставка зарубежных частных школ и летних образовательных программ для детей и подростков 7–18 лет. Организаторами выступают Baltic Council for International Education и Meridian Group.
В выставке примут участие более 30 престижных учебных заведений из Великобритании, США, Канады, Германии, Австрии, Испании, Швейцарии и других стран. Посетители смогут лично пообщаться с директорами школ, узнать о программах обучения и возможностях поступления.
Школы с историей и современными возможностями
Среди участников есть учебные заведения, которым более нескольких столетий.
Ruthin School (Уэльс), основанная в 1284 году, — одна из древнейших школ Великобритании.
Felsted School (Англия) успешно работает с 1564 года,
а Christ College Brecon (Уэльс) ведёт историю с 1541 года и сочетает традиции с современным подходом.
Будут представлены и школы, выделяющиеся уникальными направлениями:
• Rossall School — международная школа на побережье Ирландского моря с футбольной академией Manchester City и сильными STEM-программами;
• Windermere School — школа в национальном парке Лейк-Дистрикт, известная парусным спортом, активным обучением и экологическими проектами;
• Loretto School (Шотландия) — одна из старейших школ страны, прославившаяся своей гольф-академией;
• American International School – Salzburg (Австрия) — американская школа-интернат с программами AP и подготовкой к поступлению в университеты США и Европы;
• Schloss Heessen и Grovesmühle (Германия) — школы-интернаты с исторической архитектурой и возможностью получения аттестата Abitur.
• Lincoln Academy (ASV) — 20 AP курсов; профессионального уровня спорт: баскетбол, плавание, теннис, борьба, американский футбол и лёгкая атлетика.
• Athol Murray College of Notre Dame (Канада) — престижная частная школа-пансион с сильной академической программой и одной из лучших хоккейных программ в стране.
Путь в международное образование: с летних программ
Для многих детей первое знакомство с зарубежным образованием начинается именно с летнего лагеря. Это возможность попробовать учебу в международной среде, улучшить язык, обрести уверенность и определить интересы.
На выставке будут представлены различные направления летних программ:
- языковые курсы: английский, немецкий, испанский;
• академические дисциплины: STEM, робототехника, инженерия, программирование, экономика;
• спортивные программы: футбол, гольф, теннис, водные виды спорта;
• творческие направления: искусство, дизайн, театр, медиа, кино и фотография;
• подготовка к школе и университету: Mini-MBA, Pre-IB, академические интенсивы.
Многие школьники после летних поездок продолжают обучение в зарубежных школах, а затем поступают в университеты Великобритании, США, Канады и Европы.
Семинар Джеймса Бартона
Во время выставки пройдёт короткая практическая сессия по коммуникации и публичным выступлениям, которую проведёт Джеймс Бартон — один из самых известных британских экспертов в сфере среднего образования.
Он является автором методических материалов MPW Colleges, разработчиком курсов по аргументации, академической коммуникации и публичным выступлениям, а также консультантом по процессу поступления в Оксфорд и Кембридж.
Его советы будут особенно полезны молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, планирующей учёбу за рубежом, а также участникам олимпиад, дебатов и академических проектов.
Что ждёт посетителей
- знакомство с программами A-Level, IB, GCSE, American High School Diploma, Abitur;
• встречи с директорами школ и руководителями приёмных комиссий;
• индивидуальные консультации Baltic Council и Meridian Group;
• рекомендации по выбору учебного пути ребёнка;
• информация о стипендиях и специальных предложениях;
• ваучер 198 € на групповые поездки летом 2026 года.
Дата и место
Рига — 29 ноября (суббота)
11:00–16:00
Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes 55
Вход свободный — по приглашению.
Приглашение можно получить на сайтах: www.balticcouncil.lv, www.meridian.lv