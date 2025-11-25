В Риге пройдёт выставка зарубежных частных школ и летних лагерей Новости партнеров Редакция PRESS 25 ноября, 2025 15:17 Новости партнеров

29 ноября в Риге, в Radisson Blu Hotel Latvija, состоится крупнейшая в регионе выставка зарубежных частных школ и летних образовательных программ для детей и подростков 7–18 лет. Организаторами выступают Baltic Council for International Education и Meridian Group.

В выставке примут участие более 30 престижных учебных заведений из Великобритании, США, Канады, Германии, Австрии, Испании, Швейцарии и других стран. Посетители смогут лично пообщаться с директорами школ, узнать о программах обучения и возможностях поступления.

Школы с историей и современными возможностями

Среди участников есть учебные заведения, которым более нескольких столетий.

Ruthin School (Уэльс), основанная в 1284 году, — одна из древнейших школ Великобритании.

Felsted School (Англия) успешно работает с 1564 года,

а Christ College Brecon (Уэльс) ведёт историю с 1541 года и сочетает традиции с современным подходом.

Будут представлены и школы, выделяющиеся уникальными направлениями:

• Rossall School — международная школа на побережье Ирландского моря с футбольной академией Manchester City и сильными STEM-программами;

• Windermere School — школа в национальном парке Лейк-Дистрикт, известная парусным спортом, активным обучением и экологическими проектами;

• Loretto School (Шотландия) — одна из старейших школ страны, прославившаяся своей гольф-академией;

• American International School – Salzburg (Австрия) — американская школа-интернат с программами AP и подготовкой к поступлению в университеты США и Европы;

• Schloss Heessen и Grovesmühle (Германия) — школы-интернаты с исторической архитектурой и возможностью получения аттестата Abitur.

• Lincoln Academy (ASV) — 20 AP курсов; профессионального уровня спорт: баскетбол, плавание, теннис, борьба, американский футбол и лёгкая атлетика.

• Athol Murray College of Notre Dame (Канада) — престижная частная школа-пансион с сильной академической программой и одной из лучших хоккейных программ в стране.

Путь в международное образование: с летних программ

Для многих детей первое знакомство с зарубежным образованием начинается именно с летнего лагеря. Это возможность попробовать учебу в международной среде, улучшить язык, обрести уверенность и определить интересы.

На выставке будут представлены различные направления летних программ:

языковые курсы: английский, немецкий, испанский;

• академические дисциплины: STEM, робототехника, инженерия, программирование, экономика;

• спортивные программы: футбол, гольф, теннис, водные виды спорта;

• творческие направления: искусство, дизайн, театр, медиа, кино и фотография;

• подготовка к школе и университету: Mini-MBA, Pre-IB, академические интенсивы.

Многие школьники после летних поездок продолжают обучение в зарубежных школах, а затем поступают в университеты Великобритании, США, Канады и Европы.

Семинар Джеймса Бартона

Во время выставки пройдёт короткая практическая сессия по коммуникации и публичным выступлениям, которую проведёт Джеймс Бартон — один из самых известных британских экспертов в сфере среднего образования.

Он является автором методических материалов MPW Colleges, разработчиком курсов по аргументации, академической коммуникации и публичным выступлениям, а также консультантом по процессу поступления в Оксфорд и Кембридж.

Его советы будут особенно полезны молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет, планирующей учёбу за рубежом, а также участникам олимпиад, дебатов и академических проектов.

Что ждёт посетителей

знакомство с программами A-Level, IB, GCSE, American High School Diploma, Abitur;

• встречи с директорами школ и руководителями приёмных комиссий;

• индивидуальные консультации Baltic Council и Meridian Group;

• рекомендации по выбору учебного пути ребёнка;

• информация о стипендиях и специальных предложениях;

• ваучер 198 € на групповые поездки летом 2026 года.

Дата и место

Рига — 29 ноября (суббота)

11:00–16:00

Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes 55

Вход свободный — по приглашению.

Приглашение можно получить на сайтах: www.balticcouncil.lv, www.meridian.lv