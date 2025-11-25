Пропал свет дома? Не беда если есть электромобиль

На презентациях Ford показала, как F-150 Lightning автоматически включает питание дома, когда пропадает свет. В демонстрации работали лампы, розетки и даже холодильник — а водитель в это время спокойно уехал по делам. Компания расширяет поддержку функции и в 2025 году переносит её на новые модели, где система умеет переключаться сама и отключается, когда сеть возвращается.

Hyundai и Kia делают ставку на двунаправленную зарядку в линейке новых электромобилей и запускают домашние энергоплатформы, которые распределяют нагрузку между сетью, солнечными панелями и машиной. В зависимости от батареи запас может держать базовый уровень несколько часов — достаточно, чтобы дождаться восстановления электричества без свечей и паники.

Инженеры подчёркивают: это не постоянное энергоснабжение и не замена электросетей. Для работы нужен сертифицированный блок управления и дом с подходящей проводкой. Но для владельцев частных домов это превращается в тихую страховку — не зрелищную, как в фильмах, зато вполне реальную.

Похоже, электромобили начинают выполнять роль, о которой раньше никто не просил. Сначала — освешать дом в экстренных случаях. А дальше остаётся только один вопрос: кто первым сделает это такой же привычной функцией, как подогрев сидений.