Пропал свет дома? Не беда если есть электромобиль

25 ноября, 2025

В 2025-м идея «машина даёт свет для дома» перестала звучать как фантазия инженеров. Hyundai/Kia и Ford выводят на рынок функцию V2H — когда электромобиль может временно заменить домашний источник питания во время экстренных отключений электричества. Без генератора, без канистр, просто кабель и совместимая система.

На презентациях Ford показала, как F-150 Lightning автоматически включает питание дома, когда пропадает свет. В демонстрации работали лампы, розетки и даже холодильник — а водитель в это время спокойно уехал по делам. Компания расширяет поддержку функции и в 2025 году переносит её на новые модели, где система умеет переключаться сама и отключается, когда сеть возвращается.

Hyundai и Kia делают ставку на двунаправленную зарядку в линейке новых электромобилей и запускают домашние энергоплатформы, которые распределяют нагрузку между сетью, солнечными панелями и машиной. В зависимости от батареи запас может держать базовый уровень несколько часов — достаточно, чтобы дождаться восстановления электричества без свечей и паники.

Инженеры подчёркивают: это не постоянное энергоснабжение и не замена электросетей. Для работы нужен сертифицированный блок управления и дом с подходящей проводкой. Но для владельцев частных домов это превращается в тихую страховку — не зрелищную, как в фильмах, зато вполне реальную.

Похоже, электромобили начинают выполнять роль, о которой раньше никто не просил. Сначала — освешать дом в экстренных случаях. А дальше остаётся только один вопрос: кто первым сделает это такой же привычной функцией, как подогрев сидений.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии
Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти
Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Назначение антибиотиков необходимо сократить: врачи бьют тревогу

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

