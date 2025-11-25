Запрет законов шариата во всей Европе рассмотрят в Европарламенте

В законопроекте подчеркивается, что Европейский союз, основанный на христианских ценностях, уважает человеческое достоинство, свободу, равенство и верховенство права.

По словам депутата от ECR Яака Мэдисона, запрет шариата необходим, поскольку многие крупные исламские общины в Европе не ограничиваются только государственной правовой системой — их жизнь регулируется религиозными, правовыми и моральными нормами, основанными на Коране и Сунне.

"Для обеспечения соблюдения шариата действуют общинные суды. В Германии также были случаи появления самопровозглашенных "патрулей шариатской полиции". Формирование параллельной правовой системы ставит под угрозу европейский общественный порядок, основанный на светских законах", — отметил Мэдисон.

"Если часть людей начнет обращаться в религиозные трибуналы, а государство не будет контролировать их решения, доверие к судебной системе снизится и возникнет правовая неопределенность", — сказал он.

По словам Мэдисона, применение шариата несовместимо с правовыми системами стран — членов Европейского союза. "Европейское правовое пространство должно оставаться светским и обеспечивать равную защиту для всех", — заявил Мэдисон.

Законопроект предусматривает запрет на признание или приведение в исполнение законов шариата в ЕС, а также прекращение деятельности шариатских органов и конфискацию связанных с ними активов.