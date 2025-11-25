Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 25. Ноября Завтра: Kadrija, Kate, Katrina, Trine
Доступность

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

Euronews 25 ноября, 2025 20:40

Важно 0 комментариев

Еврокомиссия, Украина

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

В прошлый четверг в интернете распространился пост министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард. В публикации утверждается, что с тех пор, как в 2022 году Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, импорт ЕС из России превысил объем помощи, направляемой Киеву. По словам Стенергард, "европейские страны (ЕС) и Европа" оказали Украине помощь в размере 187 миллиардов евро.

"За тот же период мы импортировали российской нефти и газа на сумму 201 миллиард евро", - сказала Стенергард. "А если добавить другие импортные товары, то общая сумма составит 311 миллиардов евро".

Министр заявила журналистам в Брюсселе, что это представляет собой "негативную поддержку Украины в размере 124 миллиардов евро".

Но верны ли цифры Стенергард? Euronews проанализировали ее заявления, используя общедоступные данные, и пришли к выводу, что ее расчеты в целом точны, в зависимости от того, какие данные использовались и как определялась "помощь".

Сколько Европа импортирует из России?

После полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввёл санкции на российские энергоносители, стремясь снизить сильную довоенную зависимость Европы от российской нефти и газа.

По данным Евростата, с начала вторжения импорт Европы из России сократился примерно на 89 %, но остается значительным.

По данным независимого Центра исследований в сфере энергетики и чистого воздуха (CREA), с февраля 2022 года страны-члены ЕС закупили российское ископаемое топливо - нефть, нефтепродукты, трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ) - на сумму более 216 миллиардов евро.

По данным CREA, в октябре 2025 года ежемесячные доходы России от экспорта ископаемого топлива упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения.

Однако ЕС по-прежнему остается крупнейшим покупателем СПГ. Только в октябре 2025 года пять крупнейших импортеров - Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния - заплатили за российское ископаемое топливо в общей сложности 938 миллионов евро, сообщает CREA.

В октябре Европейский совет заявил, что в 2025 году доля российского газа в импорте ЕС составит 13 % - это меньше, чем 18 % годом ранее, - но все равно она значительна.

Природный газ остаётся вне санкций, и ЕС установил крайний срок для всех 27 государств-членов — 2028 год — чтобы они постепенно отказались от всех оставшихся закупок. Этот срок был оспорен, в частности, Венгрией, которая добивалась освобождения от предлагаемых мер.

Данные Евростата, проанализированные агентством Reuters в августе, показывают, что с учетом нефти и газа, а также других видов импорта, с февраля 2022 года ЕС импортировал 297 млрд евро, включая удобрения, никель, железо и сталь.

Сколько Европа дала Украине?

Сравнение Стенергард в целом совпадает с данными Европейской комиссии и оценками общего объема импорта. Согласно данным, опубликованным Европейской комиссией, с февраля 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине более 187 миллиардов евро, из которых около 35 % приходится на льготные кредиты.

The Cube обратился в Европейскую комиссию, которая сослалась на эту цифру. Исходя из этого, данные Стенергард в целом соответствуют действительности: с начала войны Европа действительно импортировала из России больше — в частности, российскую нефть и газ — чем потратила на помощь Украине.

Исследование Кильского института, который отслеживает выделенную Украине помощь, показывает, что по его определению выделенной помощи, первоначально эта сумма была меньше. Выделенные средства демонстрируют, что правительства согласились предоставить, а не то, что было полностью выплачено. Фактические выплаты могут быть меньше или занять больше времени.

По данным Кильского института, с начала вторжения учреждения ЕС и государства-члены уже выделили Украине 150 млрд евро.

Таким образом, сравнение Стенергард в целом верно, если использовать объявленную Европейской комиссией помощь и сравнивать её с общим объёмом импорта ЕС из России.

Однако, если включить будущие обязательства в общий финансовый ответ Европы на войну, как сообщает Кильский институт, а также хотя бы определённый объём поддержки, оказанной Европой украинским беженцам, разрыв, отмеченный министром, сокращается, но не обязательно исчезает.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе
Важно

Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии
Важно

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:00 25.11.2025
Кино: Netflix запустил съемки третьего сезона «Ван Пис»
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: как бы страну на кредиты подсадить?
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: доплату — запретить
Sfera.lv 7 часов назад
Футбол: Алонсо сменит Зидан?
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: железная дорога против безопасности
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: приезжих обижают все
Sfera.lv 9 часов назад
Франция: правые победят
Sfera.lv 9 часов назад
«Чем скорее, тем лучше»: НВС требуют разобрать пути к России
Bitnews.lv 1 день назад

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

Важно 21:02

Важно 0 комментариев

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Читать

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 0 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Читать

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Читать

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Читать

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Читать

Назначение антибиотиков необходимо сократить: врачи бьют тревогу

Новости Латвии 20:07

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

Читать