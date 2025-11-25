Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 25. Ноября Завтра: Kadrija, Kate, Katrina, Trine
Доступность

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 20:29

Важно 0 комментариев

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Как сообщает передача TV3 «Degpunktā», после попадания в одно ДТП несовершеннолетняя девочка сразу оказалась в другой аварии, в результате чего семилетний ребёнок погиб на месте.

По данным передачи, «на обочине остановился микроавтобус Volkswagen. Водитель грузового микроавтобуса Ford не заметил препятствие и задел его, столкнув стоявшую машину в поле. Сам микроавтобус Ford после удара вылетел на встречную полосу, где произошло следующее столкновение — на этот раз с легковым автомобилем Volvo. Можно было бы подумать, что на этом серия инцидентов закончилась, но к месту аварии приближался BMW. И водитель Volvo, и пассажирка — семилетняя девочка — уже успели выйти из автомобиля. BMW сбил обоих. К сожалению, ребёнок погиб на месте, а водителя Volvo с серьёзными травмами доставили в больницу».

В Государственной полиции начат уголовный процесс, ведётся расследование.

«Если мы замечаем любое происшествие, необходимо обязательно затормозить, снизить скорость и убедиться, не нужна ли кому-то помощь. Объезжать место аварии следует максимально безопасно и осторожно, двигаясь на минимальной скорости», — сообщил передаче эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис.

Он подчёркивает: «В случае серьёзных ДТП категорически нельзя ходить по проезжей части; нужно находиться в безопасном месте — например, за барьерами или на обочине».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти
Важно

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Изнасилование в школе: арестован учитель физики
Важно

Изнасилование в школе: арестован учитель физики

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:00 25.11.2025
Кино: Netflix запустил съемки третьего сезона «Ван Пис»
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: как бы страну на кредиты подсадить?
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: доплату — запретить
Sfera.lv 7 часов назад
Футбол: Алонсо сменит Зидан?
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: железная дорога против безопасности
Sfera.lv 9 часов назад
«Чем скорее, тем лучше»: НВС требуют разобрать пути к России
Bitnews.lv 1 день назад
«Зима пришла»: в Латвии установилась устойчивая минусовая температура
Bitnews.lv 1 день назад
Трамп: Литве, Латвии и Эстонии нечего бояться
Bitnews.lv 3 дня назад

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

Важно 21:02

Важно 0 комментариев

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Читать
Загрузка

Министерство финансов: Еврокомиссия одобрила бюджет Латвии на следующий год

Новости Латвии 20:54

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Читать

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Читать

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 0 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Читать

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Читать

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Читать