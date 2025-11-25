Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Как сообщает передача TV3 «Degpunktā», после попадания в одно ДТП несовершеннолетняя девочка сразу оказалась в другой аварии, в результате чего семилетний ребёнок погиб на месте.

По данным передачи, «на обочине остановился микроавтобус Volkswagen. Водитель грузового микроавтобуса Ford не заметил препятствие и задел его, столкнув стоявшую машину в поле. Сам микроавтобус Ford после удара вылетел на встречную полосу, где произошло следующее столкновение — на этот раз с легковым автомобилем Volvo. Можно было бы подумать, что на этом серия инцидентов закончилась, но к месту аварии приближался BMW. И водитель Volvo, и пассажирка — семилетняя девочка — уже успели выйти из автомобиля. BMW сбил обоих. К сожалению, ребёнок погиб на месте, а водителя Volvo с серьёзными травмами доставили в больницу».

В Государственной полиции начат уголовный процесс, ведётся расследование.

«Если мы замечаем любое происшествие, необходимо обязательно затормозить, снизить скорость и убедиться, не нужна ли кому-то помощь. Объезжать место аварии следует максимально безопасно и осторожно, двигаясь на минимальной скорости», — сообщил передаче эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис.

Он подчёркивает: «В случае серьёзных ДТП категорически нельзя ходить по проезжей части; нужно находиться в безопасном месте — например, за барьерами или на обочине».