Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам (1)

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 13:17

Важно 1 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Председатель правления «Rīgas siltums» отметил, что в настоящее время в Риге около 70% тепловой энергии производится из природного газа, и единственный способ ограничить рост тарифов — диверсификация источников топлива.

По словам Калниньша, именно такая диверсификация топливных ресурсов позволила «Rīgas Siltums» удерживать тариф «в разумных пределах».

В социальной сети «Threads» разгорелась дискуссия о разумности тарифа.

Эвелина опубликовала призыв выйти на демонстрации из-за слишком высоких цен:

«Получила счет за отопление. Где толпы людей, и триллион NVO, готовых выйти на протест против правительства? Или всем ок, что в Латвии самые высокие в ЕС тарифы счетов?

Латвиец, где ты, когда нужно бороться за реальные дела? Где ты, когда правительство знает, что может сесть тебе на голову и провернуть всякие махинации?

Есть ли у кого-нибудь силы организовать протест против заоблачных цен? Неужели все вдруг стали богатыми?».

Артур отмечает в посте, что его счёт вырос незначительно по сравнению с прошлым годом — с 20 евро в 2022 году всего на четыре евро больше в этом году. Он высказывает своё мнение о реакции общественности:

«Что происходит с людьми? Они держат проблему в голове, думают, что всё плохо, но когда им указывают на что-то неправильное, прячут голову в песок. Как будто их мнение единственно верное, а все остальные ничего не понимают. И почему таких людей становится всё больше?».

Лаура считает, что подобные дискуссии возникают потому, что «троллям нужно ненавидеть всё плохое в Латвии». Она добавляет, что мало знает о ценах в Риге, но, живя в Валмиере и переезжая в Лиепаю, она считает, что отопление стоит не так дорого.

У Инеты же другой опыт: «Не знаю, где именно вы живёте и чем отапливаете, но тарифы «Rīgas Siltums» в любом случае ненормальные. И недаром Рижская дума проводит расследование на эту тему. Если десять лет назад при схожих температурах счёт был около 100 евро, то сейчас — 220. И это первый раз, когда я «взяла в голову» вопрос о ценах».

