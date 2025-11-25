Как стать Санта Клаусом? Прочти письмо из Домика у часов Laima! Новости партнеров Редакция PRESS 25 ноября, 2025 15:05 Новости партнеров

В самом сердце Риги торжественно открылся «Домик благотворительности Laima»: здесь рождаются чудеса — 1250 латвийских детей ждут исполнения заветных желаний… И мы им в этом можем помочь!

Каждый год появление этого волшебного Домика возле исторических часов Laima становится олицетворением того, что даже самые невероятные чудеса -- случаются, особенно если мы их делаем сами.

По традиции, двери домика открылись (вот уже в 14-ый раз) в предрождественский период, когда город зажигает рождественские огни, воздух пахнет корицей, а взрослые на миг снова становятся детьми. Здесь, внутри маленького строения у часов Laima, своих волшебников ждут 1250 детских открыток, в которых рассказывается о мечтах девочек и мальчиков: это простые, искренние, и как правило, очень трогательные мини-рассказы.

Есть открытки, в которых какой то малыш мечтает о теплых сапожках, а другой – о новом одеяле и красивом школьном рюкзачке. А есть сообщения детей о желании получить что-то открывающее путь к самореализации и часто — будущему: это может быть набор художника, первые ролики, гитара, конструктор, микрофон, спортивная форма -- все то, что может стать искрой в груди и привести к таланту и будущей профессии.

На открытии прозвучало немало теплых слов. Председатель правления Orkla Latvija Томс Дидрихсонс напомнил о миссии проекта: «Домик благотворительности Laima» — это место, где встречаются доброта людей и мечты детей. В этом году мы особенно обращаем внимание на подарки для хобби — они могут дать детям старт на пути к таланту и будущей профессии. Возможно, семья сейчас не может исполнить мечту ребенка, но вместе мы можем!»

Среди первых гостей, которые взяли к реализации карточки с мечтами детей, были послы проекта — спортсмены, музыканты, телеведущие. Среди них были замечены – Гатис Смукулис, Лелде Ковалева, Дита Грауда, Лиене Атвара и Агнесе Зелтиня.

«Я выбрала развивающие игрушки — те, что заставляют работать мозг и рождают творческое мышление, – призналась писательница и кинопродюсер Лелде Ковалева. – Мне важно, чтобы дети учились, росли, открывали себя. И пусть все дети Латвии верят в чудеса и получают реализацию своих устремлений — Рождество всегда про это… ».

Санта Даугавиня, представляя свою семью и хоккеиста Каспарса Даугавиньша, рассказала: «Мы исполнили мечты двух мальчиков — одному подарили коньки и сладости, другому -- ролики и LEGO. Мы много где праздновали Рождество, но «Домик Laima» —неизменная традиция нашей семьи».

Даже маленький жест добра меняет мир к лучшему! Рождество в Латвии всегда было праздником, который строится на простых, но важных вещах: светлой надежде, помощи ближнему, семейном тепле.

И «Домик Laima» — идеальное воплощение латвийского рождественского духа. Это мост добра между людьми: между теми, кто может помочь, и теми, кому эта помощь сейчас особенно нужна. И каждый подарок — реализация установки того, что каждый ребенок в Латвии – важен и ценен.

В этом году проект объединяет социальные службы девяти регионов, охватывающих Салдус, Огре, Цесис, Мадону, Балви, Ливаны, Резекне, Лудзу и Сигулду. Так, открытки детей, живущих далеко друг от друга, встречаются на одном столе — в домике у часов Laima — и становятся частью общей истории, общей заботы.

Как обычно почта Латвии — традиционные «эльфы» Рождества! Председатель правления VAS Latvijas Pasts Гиртс Рудзитис с улыбкой отметил: «У нас более ста лет опыта как у помощников Деда Мороза. У нас есть подходящие «сани», мобильные почтальоны и сеть отделений. Нет недостижимых адресов, есть только подарки, которые нужно доставить».

Внимание!

«Домик благотворительности Laima» на бульваре Бривибас, 26 ждет гостей до 19 декабря по вторникам и пятницам с 12.00 до 20.00; по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00.

(!) Выбрать открытку с мечтой ребенка можно также онлайн: laimasnamins.lv

Давайте делать хорошие дела! Это приносит великую радость. Как писала американская актриса Барбара Стэнвик: «Нет ничего приносящего больше удовольствия, чем видеть ребенка, открывающего подарок на Рождество. Для шестилетнего мальчика, впадающего в транс при виде велосипеда, который он поедает глазами, не в силах к нему прикоснуться и в свою очередь спрашивающего: «Это мое, Мисси?»»

… Мы живем в сложное время, когда особенно ценны жесты тепла, добра и любви. Помогая незнакомым детям, мы точно делаем мир счастливее.

На открытии «Домика благотворительности Laima»

побывала Людмила ВЕВЕРЕ.