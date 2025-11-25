Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как стать Санта Клаусом? Прочти письмо из Домика у часов Laima!

В самом сердце Риги торжественно открылся «Домик благотворительности Laima»: здесь рождаются чудеса — 1250 латвийских детей ждут исполнения  заветных желаний… И мы им в этом можем помочь!

Каждый год появление этого волшебного Домика возле исторических часов Laima становится  олицетворением того, что даже самые невероятные чудеса -- случаются, особенно если мы их делаем сами.

По традиции, двери домика открылись (вот уже в 14-ый раз) в предрождественский период, когда город зажигает рождественские огни, воздух пахнет корицей, а взрослые на миг снова становятся детьми. Здесь, внутри маленького строения у часов Laima, своих волшебников ждут 1250 детских открыток, в которых рассказывается о мечтах девочек и мальчиков: это простые, искренние, и как правило, очень трогательные мини-рассказы.

Есть открытки, в которых какой то малыш мечтает о теплых сапожках, а другой – о новом одеяле и красивом школьном рюкзачке. А есть сообщения детей о желании получить что-то открывающее путь к самореализации и часто — будущему: это может быть набор художника, первые ролики, гитара, конструктор, микрофон, спортивная форма -- все то, что может стать искрой в груди и привести к таланту и будущей профессии.

На открытии прозвучало немало теплых слов. Председатель правления Orkla Latvija Томс Дидрихсонс напомнил о миссии проекта: «Домик благотворительности Laima» — это место, где встречаются доброта людей и мечты детей. В этом году мы особенно обращаем внимание на подарки для хобби — они могут дать детям старт на пути к таланту и будущей профессии. Возможно, семья сейчас не может исполнить мечту ребенка, но вместе мы можем!»

Среди первых гостей, которые взяли к реализации карточки с мечтами детей, были послы проекта — спортсмены, музыканты, телеведущие. Среди них были замечены – Гатис Смукулис, Лелде Ковалева, Дита Грауда, Лиене Атвара и Агнесе Зелтиня.

 «Я выбрала развивающие игрушки — те, что заставляют работать мозг и рождают творческое мышление, – призналась писательница и кинопродюсер Лелде Ковалева. – Мне важно, чтобы дети учились, росли, открывали себя. И пусть все дети Латвии верят в чудеса и получают реализацию своих устремлений — Рождество всегда про это… ».

Санта Даугавиня, представляя свою семью и хоккеиста Каспарса Даугавиньша, рассказала: «Мы исполнили мечты двух мальчиков — одному подарили коньки и сладости, другому -- ролики и LEGO. Мы много где праздновали Рождество, но «Домик Laima» —неизменная традиция нашей семьи».

Даже маленький жест добра меняет мир к лучшему! Рождество в Латвии всегда было праздником, который строится на простых, но важных вещах: светлой надежде, помощи ближнему, семейном тепле.

И «Домик Laima» — идеальное воплощение латвийского рождественского духа. Это  мост добра между людьми: между теми, кто может помочь, и теми, кому эта помощь сейчас особенно нужна. И каждый подарок —  реализация установки того, что каждый ребенок в Латвии – важен и ценен.

В этом году проект объединяет социальные службы девяти регионов, охватывающих  Салдус, Огре, Цесис, Мадону, Балви, Ливаны, Резекне, Лудзу и Сигулду. Так, открытки детей, живущих далеко друг от друга, встречаются на одном столе — в домике у часов Laima — и становятся частью общей истории, общей заботы.

Как обычно почта Латвии — традиционные «эльфы» Рождества! Председатель правления VAS Latvijas Pasts Гиртс Рудзитис с улыбкой отметил: «У нас более ста лет опыта как у помощников Деда Мороза. У нас есть подходящие «сани», мобильные почтальоны и сеть отделений. Нет недостижимых адресов, есть только подарки, которые нужно доставить».

Внимание!

«Домик благотворительности Laima» на бульваре Бривибас, 26 ждет гостей до 19 декабря по вторникам и пятницам с 12.00 до 20.00; по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00.

(!) Выбрать открытку с мечтой ребенка можно также онлайн: laimasnamins.lv

Давайте делать хорошие дела! Это приносит великую радость. Как писала  американская актриса  Барбара Стэнвик: «Нет ничего приносящего больше удовольствия, чем видеть ребенка, открывающего подарок на Рождество. Для шестилетнего мальчика, впадающего в транс при виде велосипеда, который он поедает глазами, не в силах к нему прикоснуться и в свою очередь спрашивающего: «Это мое, Мисси?»»

… Мы живем в сложное время, когда особенно ценны жесты тепла, добра и любви. Помогая незнакомым детям, мы точно делаем мир счастливее.

На открытии «Домика благотворительности Laima»

побывала Людмила ВЕВЕРЕ.

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

ЧП и криминал 21:02

ЧП и криминал 0 комментариев

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Читать
Загрузка

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Читать

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 0 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Читать

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Читать

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Читать

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Читать

Назначение антибиотиков необходимо сократить: врачи бьют тревогу

Новости Латвии 20:07

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

Читать