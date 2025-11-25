Энтузиасты расшифровали рецепт чизкейка из Византии — и вот что они нашли

Энтузиасты кулинарной реконструкции восстановили византийский десерт plakounta tyroenta — нежный медово-сырный пирог, который готовили в обычных домах и монастырях.
Рецепт пришёл в Византию из Римской империи, где похожие блюда описывал Катон Старший. Основу выпечки составляли свежий сыр, мёд, яйца и пшеница — продукты, доступные почти в каждом хозяйстве.
В отличие от современного чизкейка, здесь нет сахара и коржа. Текстура остаётся мягкой и кремовой, а сладость — лёгкой и цветочной. По отзывам, десерт получил 9,3 из 10.
✅ Как приготовить византийский чизкейк
Всего 5 ингредиентов:
2 чашки свежей рикотты (или творога/мизитры/антотиро)
3 яйца
½ чашки мёда + немного сверху
2 ст. л. манки или пшеничной муки
щепотка соли
Опционально (исторические варианты):
розовая вода, виноградный сироп (petimezi), немного корицы, мак или кунжут для посыпки
Рецепт
Разогрейте духовку до 175°C.
Взбейте рикотту до однородной массы.
Добавьте яйца, мёд, манку и соль —хорошо перемешайте.
При желании добавьте розовую воду или сироп.
Перелейте массу в смазанную форму.
Выпекайте 50–60 минут, пока края не подрумянятся, а центр не останется слегка «дрожащим».
Остудите 15 минут и полейте мёдом перед подачей.
Самое удивительное — основа готовится за пару минут и почти не изменилась за тысячу лет. Немного сыра, мёда и тёплая духовка — и у вас десерт из Константинополя.