Энтузиасты расшифровали рецепт чизкейка из Византии — и вот что они нашли

Энтузиасты кулинарной реконструкции восстановили византийский десерт plakounta tyroenta — нежный медово-сырный пирог, который готовили в обычных домах и монастырях.

Рецепт пришёл в Византию из Римской империи, где похожие блюда описывал Катон Старший. Основу выпечки составляли свежий сыр, мёд, яйца и пшеница — продукты, доступные почти в каждом хозяйстве.

В отличие от современного чизкейка, здесь нет сахара и коржа. Текстура остаётся мягкой и кремовой, а сладость — лёгкой и цветочной. По отзывам, десерт получил 9,3 из 10.



✅ Как приготовить византийский чизкейк

Всего 5 ингредиентов:

2 чашки свежей рикотты (или творога/мизитры/антотиро)

3 яйца

½ чашки мёда + немного сверху

2 ст. л. манки или пшеничной муки

щепотка соли

Опционально (исторические варианты):

розовая вода, виноградный сироп (petimezi), немного корицы, мак или кунжут для посыпки



Рецепт

Разогрейте духовку до 175°C.

Взбейте рикотту до однородной массы.

Добавьте яйца, мёд, манку и соль —хорошо перемешайте.

При желании добавьте розовую воду или сироп.

Перелейте массу в смазанную форму.

Выпекайте 50–60 минут, пока края не подрумянятся, а центр не останется слегка «дрожащим».

Остудите 15 минут и полейте мёдом перед подачей.



Самое удивительное — основа готовится за пару минут и почти не изменилась за тысячу лет. Немного сыра, мёда и тёплая духовка — и у вас десерт из Константинополя.