Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 25. Ноября Завтра: Kadrija, Kate, Katrina, Trine
Доступность

Энтузиасты расшифровали рецепт чизкейка из Византии — и вот что они нашли

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 16:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Оказывается, один из самых простых десертов Средневековья пережил тысячу лет. И выглядит он почти как современный чизкейк — только без сахара, без коржа и всего из пяти ингредиентов.

Энтузиасты кулинарной реконструкции восстановили византийский десерт plakounta tyroenta — нежный медово-сырный пирог, который готовили в обычных домах и монастырях.

Рецепт пришёл в Византию из Римской империи, где похожие блюда описывал Катон Старший. Основу выпечки составляли свежий сыр, мёд, яйца и пшеница — продукты, доступные почти в каждом хозяйстве.

В отличие от современного чизкейка, здесь нет сахара и коржа. Текстура остаётся мягкой и кремовой, а сладость — лёгкой и цветочной. По отзывам, десерт получил 9,3 из 10.


✅ Как приготовить византийский чизкейк
Всего 5 ингредиентов:

2 чашки свежей рикотты (или творога/мизитры/антотиро)
3 яйца
½ чашки мёда + немного сверху
2 ст. л. манки или пшеничной муки
щепотка соли
Опционально (исторические варианты):
розовая вода, виноградный сироп (petimezi), немного корицы, мак или кунжут для посыпки


Рецепт
Разогрейте духовку до 175°C.
Взбейте рикотту до однородной массы. 
Добавьте яйца, мёд, манку и соль —хорошо перемешайте.
При желании добавьте розовую воду или сироп.
Перелейте массу в смазанную форму.
Выпекайте 50–60 минут, пока края не подрумянятся, а центр не останется слегка «дрожащим».
Остудите 15 минут и полейте мёдом перед подачей.

Самое удивительное — основа готовится за пару минут и почти не изменилась за тысячу лет. Немного сыра, мёда и тёплая духовка — и у вас десерт из Константинополя.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе
Важно

Перепродавали за 300-500 евро: Кабмин закрыл лазейки для мошенников в электронной очереди на границе

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти
Важно

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:00 25.11.2025
Кино: Netflix запустил съемки третьего сезона «Ван Пис»
Sfera.lv 3 часа назад
Погода: а снег идёт
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: как бы страну на кредиты подсадить?
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: железная дорога против безопасности
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: приезжих обижают все
Sfera.lv 9 часов назад
Франция: правые победят
Sfera.lv 9 часов назад
«Чем скорее, тем лучше»: НВС требуют разобрать пути к России
Bitnews.lv 1 день назад
Три жертвы аварии в Салдусском крае: Opel слетел с дороги
Bitnews.lv 1 день назад

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

ЧП и криминал 21:02

ЧП и криминал 0 комментариев

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Читать
Загрузка

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Читать

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Выбор редакции 20:34

Выбор редакции 0 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Читать

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

Важно 20:29

Важно 0 комментариев

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Читать

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Читать

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

Читать

Назначение антибиотиков необходимо сократить: врачи бьют тревогу

Новости Латвии 20:07

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре в комментарии агентству LETA указала, что врачи действительно могут оптимизировать назначение антибиотиков, и важно уделять этому внимание, регулярно пересматривая практику их выписывания.

Читать