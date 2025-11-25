Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Смерть семьи от отравления в Стамбуле: это был не единственный случай

Редакция PRESS 25 ноября, 2025 15:23

Мир 0 комментариев

После трагической гибели семьи турецкого происхождения из Гамбурга появились подозрения, что в прошлом от такого же отравления умерло больше людей, пишет "Евроньюз".

Смерть семьи из Гамбурга от отравления в Стамбуле, возможно, не была единичным случаем. Сейчас есть сведения еще как минимум об одном подобном инциденте. В апреле трехлетний мальчик умер после дезинсекции, проведенной в соседней квартире, сообщает информационное агентство DHA.

По всей видимости, та же компания отвечала за дезинсекцию, которая была проведена в отеле, где остановилась семья турецкого происхождения из Гамбурга.

Двое малолетних детей и их родители погибли в середине ноября.

Предварительный отчет судебно-медицинской экспертизы предполагает, что возможной причиной смерти могли стать меры по борьбе с вредителями в гостиничном номере семьи, однако окончательно это пока не подтверждено. Первоначально предполагалось, что причиной смерти стало пищевое отравление. Однако теперь эта версия, по мнению следователей, считается менее вероятной.

 Смерть от отравления пестицидами подтверждена

В апреле этого года произошел другой случай. Ребенка трёх лет неоднократно рвало дома, он был доставлен в больницу, где скончался. Отец мальчика подал жалобу на компанию. Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование этого дела.

Протокол вскрытия подтвердил отравление пестицидами, сообщает информационное агентство DHA. 

Также ранее сообщалось о смерти в Стамбуле немецкой студентки по обмену в ноябре 2024 года, причиной которой первоначально было названо пищевое отравление. Однако теперь есть основания полагать, что она могла умереть и от пестицидов, используемых для борьбы с клопами.

Индустрия уличной еды и отели фиксируют снижение продаж

По данным Турецкой ассоциации ресторанов и туристической индустрии (TÜRES), после инцидента уличные торговцы отмечают падение продаж.

Официальный представитель TÜRES Рыдван Туршак сообщил газете Hürriyet, что показатели продаж "примерно на 40% ниже уровня, который был до инцидента". Самый резкий спад был зафиксирован в Ортакёе, районе, который давно ассоциируется с культурой уличной еды в Стамбуле.

Ассоциация выпустила письменное заявление, в котором подчеркнула, что "не может согласиться с тем, что весь сектор продуктов питания и напитков находится под подозрением". Она напомнила, что предприятия подвергаются регулярным отборам и проверкам. Она также предупредила, что некоторые предприятия, не соответствующие требованиям, "не должны определять весь сектор".

Торговцы из Ортакёя также заявили, что их продажи упали на 70%.

Новые случаи пищевого отравления

Туристические власти также сообщают, что после нашумевшего инцидента пострадали и отели.

 Беспокойство общественности усилилось после того, как за последнюю неделю было зарегистрировано несколько случаев пищевого отравления.

В стамбульском районе Шишли 25 человек, заказавших еду в одном и том же ресторане, обратились за медицинской помощью с подозрением на отравление. Позднее ресторан был закрыт властями после того, как инспекторы обнаружили, что он работает без лицензии.

В районе Бейоглу 26-летний инженер попал в реанимацию после того, как выпил турецкий кофе, приготовленный с использованием промышленного моющего средства для посудомоечных машин вместо воды. Он получил серьезные химические ожоги.

