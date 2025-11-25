Изнасилование в школе: арестован учитель физики

Задержание произошло на прошлой неделе, подтвердили в Государственной полиции агентству. Полиция возбудила уголовное дело по статье 160 части 4 Уголовного кодекса о сексуальном насилии, если оно повлекло тяжкие последствия или совершено в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Директор образовательного учреждения пояснил агентству LETA, что родители сообщили о случившемся в полицию. Он не уточнил, сколько жертв может быть у педофила, поскольку эта информация не подлежит разглашению. Полиция также не комментирует подробности уголовного дела.

В настоящее время школа ищет психолога для оказания помощи ученикам 1–9 классов.