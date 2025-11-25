Экоактивисты в Германии оштрафованы на 400 тысяч евро

Земельный суд в Гамбурге приговорил группу из 10 активистов радикального экологического движения "Последнее поколение" к выплате компенсации в размере 403 137 евро в пользу авиакомпании Lufthansa за то, что они в июле 2023 года заблокировали гамбургский аэропорт. О решении суда сообщила во вторник, 25 ноября, немецкая газета Bild .

В сумму ущерба включены выплаты клиентам компании (более 207 тысяч евро), ее расходы на топливо, дополнительные задержки, а также почти 191 тысяча евро упущенной прибыли. Кроме того, ответчики обязаны оплатить судебные издержки. Если они не выплатят компенсацию, им грозит до двух лет лишения свободы и арест имущества. Lufthansa в иске требовала компенсацию в размере 740 тысяч евро.

Группа радикальных экоактивистов блокировала аэропорт Гамбурга 13 июля 2023 года. Они ворвались в здание и перекрыли взлетно-посадочные полосы, приклеив себя к асфальту. Молодые люди полностью парализовали работу воздушной гавани. Были отменены 57 рейсов, в общей сложности пострадали 8500 пассажиров.

Bild отмечает, что это первое судебное решение в Германии, которое обязывает экоактивистов выплатить несколько сотен тысяч евро. Ранее наказания ограничивались небольшими штрафами и короткими сроками лишения свободы.