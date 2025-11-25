Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Абу-Даби идут переговоры трёх сторон: США, Украины, России

25 ноября, 2025

В Абу-Даби, где, как ранее сообщалось, проходят переговоры США и России, также присутствует делегация Украины. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, украинскую команду возглавляет начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Украинцы «ведут переговоры с американской и российской делегациями», пишет Axios, не уточняя, проходят ли встречи в трехстороннем формате или же США ведут челночные переговоры с каждой стороной по отдельности.

Axios также отмечает, что первоначально в Абу-Даби планировалось проведение переговоров между российской и украинской разведками «по другой теме» (вероятно, не связанной непосредственно с мирным урегулированием), однако неожиданный приезд туда спецпосланника президента США Дэна Дрисколла поменял ситуацию.

В пресс-службе Дрисколла сообщили, что переговоры американцев и россиян «идут хорошо» и США «остаются оптимистичными».

В Абу-Даби Дрисколл обсуждает с представителями РФ новую версию плана Дональда Трампа, которая была скорректирована по итогам переговоров США, Украины и европейских стран в Женеве.

По данным СМИ, новый план насчитывает не 28, а 19 пунктов. Из него исключены требования об ограничении численности ВСУ и амнистии за военные преступления. Территориальные вопросы, как предполагается, в ближайшие дни президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудят во время личной встречи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что в Москве считают «очень хорошей основой для переговоров» первоначальный план Трампа. Он отметил, что в Москве «понимают», что в процессе консультаций США и Украины в план вносятся коррективы.

Вел себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолета

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Министерство финансов: Еврокомиссия одобрила бюджет Латвии на следующий год

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

