В Абу-Даби идут переговоры трёх сторон: США, Украины, России

По данным издания, украинскую команду возглавляет начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Украинцы «ведут переговоры с американской и российской делегациями», пишет Axios, не уточняя, проходят ли встречи в трехстороннем формате или же США ведут челночные переговоры с каждой стороной по отдельности.

Axios также отмечает, что первоначально в Абу-Даби планировалось проведение переговоров между российской и украинской разведками «по другой теме» (вероятно, не связанной непосредственно с мирным урегулированием), однако неожиданный приезд туда спецпосланника президента США Дэна Дрисколла поменял ситуацию.

В пресс-службе Дрисколла сообщили, что переговоры американцев и россиян «идут хорошо» и США «остаются оптимистичными».

В Абу-Даби Дрисколл обсуждает с представителями РФ новую версию плана Дональда Трампа, которая была скорректирована по итогам переговоров США, Украины и европейских стран в Женеве.

По данным СМИ, новый план насчитывает не 28, а 19 пунктов. Из него исключены требования об ограничении численности ВСУ и амнистии за военные преступления. Территориальные вопросы, как предполагается, в ближайшие дни президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудят во время личной встречи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что в Москве считают «очень хорошей основой для переговоров» первоначальный план Трампа. Он отметил, что в Москве «понимают», что в процессе консультаций США и Украины в план вносятся коррективы.