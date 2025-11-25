Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вёл себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолёта

25 ноября, 2025 21:02

В аэропорту Каунаса пограничники задержали и передали полиции пассажира, прилетевшего рейсом из Лондона. По сообщениям литовских СМИ, мужчина, находившийся в явном состоянии опьянения, нарушал общественный порядок и мешал окружающим, шумя и грубо ругаясь.

Сотрудники Вильнюсской пограничной службы Литвы, работающие в аэропорту Каунаса, получили сообщение о беспорядках в зале прилёта пассажиров из стран, не входящих в Шенген, и немедленно выдвинулись на место, сообщает портал 15min.lt. Найти нарушителя было несложно. Выяснилось, что пассажир, который, по всей видимости, употребил значительное количество алкоголя, — 39-летний гражданин Латвии.

Пограничники доставили нарушителя в служебные помещения пункта пограничного контроля аэропорта Каунаса. Однако даже там мужчина не осознал серьёзность ситуации и продолжал вести себя неадекватно, поэтому его поместили в камеру временного задержания. Находясь в очевидном состоянии алкогольного опьянения, он категорически отказался пройти проверку алкотестером. Примерно через полчаса гражданин Латвии был передан сотрудникам полиции Каунаса, прибывшим в аэропорт.

Министерство финансов: Еврокомиссия одобрила бюджет Латвии на следующий год

20:54

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник, 25 ноября, в рамках Европейского семестра Европейская комиссия (ЕК) опубликовала осенний пакет документов, включая 17 заключений по представленным странами еврозоны проектам планов государственного бюджета на 2026 год. Проект бюджета Латвии на 2026 год соответствует условиям фискальной дисциплины Европейского союза (ЕС) и получил положительную оценку ЕК.

Проверка фактов: Импорт ЕС из России превышает объем помощи Украине?

20:40

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр, который был проведен журналистами Euronews, показывает, что она права.

Неужели все вдруг стали богатыми? Недовольных счетами за отопление призывают к протестам

20:34

Выбор редакции 0 комментариев

Наступил зимний сезон, с октября вступило в силу повышение тарифов «Rīgas siltums» на отопление. После некоторого скандала повысили в итоге на 11,9%, а хотели сразу на 21,5%.

Ребенок погиб на месте: череда роковых событий привела к трагедии

20:29

Важно 0 комментариев

22 ноября в ДТП в Прейльском крае погиб ребёнок, ещё семеро человек получили травмы. Около 19:00 дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей — Ford Transit Custom, Volkswagen, Volvo и BMW. В аварии трагически погиб ребенок. В Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование.

Латышский богаче русского: нацактивист доказательства ради вспомнил запретный язык

20:21

Важно 0 комментариев

В соцсети Твиттер/X разгорелась дискуссия по поводу того, почему некоторые латыши используют русские слова для донесения смысла.

Прикрываются словом «свобода»: генпрокурор грозит пресечь язык ненависти

20:13

Важно 0 комментариев

Вопросы государственной безопасности и предотвращения общественной агрессии требуют незамедлительных действий, сообщил генеральный прокурор Арминьш Мейстерс в программе TV24 «Dienas personība».

