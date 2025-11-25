Вёл себя неадекватно: пьяного гражданина Латвии выставили из самолёта

Сотрудники Вильнюсской пограничной службы Литвы, работающие в аэропорту Каунаса, получили сообщение о беспорядках в зале прилёта пассажиров из стран, не входящих в Шенген, и немедленно выдвинулись на место, сообщает портал 15min.lt. Найти нарушителя было несложно. Выяснилось, что пассажир, который, по всей видимости, употребил значительное количество алкоголя, — 39-летний гражданин Латвии.

Пограничники доставили нарушителя в служебные помещения пункта пограничного контроля аэропорта Каунаса. Однако даже там мужчина не осознал серьёзность ситуации и продолжал вести себя неадекватно, поэтому его поместили в камеру временного задержания. Находясь в очевидном состоянии алкогольного опьянения, он категорически отказался пройти проверку алкотестером. Примерно через полчаса гражданин Латвии был передан сотрудникам полиции Каунаса, прибывшим в аэропорт.