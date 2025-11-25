Домашний робот-шар от Samsung: из фантастического романа прямо в дом

Разработчики объясняют, что Ballie распознаёт ситуации и действует без прямой команды. Например, может открыть шторы утром, напомнить о встрече или включить очиститель воздуха, если в комнате стало душно. В демонстрации Ballie также показал функцию проектора: он выводит изображение на стену и подстраивает размер под расстояние.

Отдельно подчёркивается, что робот не «следит» за людьми ради записей. Камера и сенсоры нужны для ориентации в пространстве и простых бытовых задач, вроде проверки, не опрокинул ли кот цветок, пока никого нет дома. Управление происходит через смартфон и совместимые устройства умного дома.

Ballie не поднимает тяжёлые предметы и не заменяет ассистента, но может стать полезным дополнением: напоминать, переключать технику, реагировать на свет и движение и отправлять короткие уведомления владельцу.

Похоже, робот-шар наконец занял место не в фантастике, а между диваном и кухней. И в отличие от кино, его главная роль — делать дом немного внимательнее к человеку, а не наоборот.

