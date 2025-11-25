Профессор устроил ловушку для ИИ с марксистским уклоном — почему?

Из 122 работ «ловушка» выявила 33 текста, созданных ИИ. Ещё 14 человек признались сами — в итоге почти 39% оказались частично или полностью написанными машиной.

«Я привык к копированию из Википедии, но это уже другой уровень», — говорит Тиг. По его словам, проблема не только в обмане: многие студенты просто не заметили марксистский контекст и не смогли объяснить, что это значит.

После разговора преподаватель не стал сразу ставить неудовлетворительные оценки. Он предложил прочитать эссе о плюсах и рисках ИИ и написать ответ. «Я умею только учить, и этим занялся», — объясняет он.

Один из выводов оказался особенно грустным: «Я просто хотел написать лучший текст». По словам Тига, эти работы уже были лучшими, пока их не попытались улучшить с помощью ИИ.

Преподаватель говорит, что не использует ИИ сам и опасается, что студенты «сдают способность думать тем, кто когда-то рисковал жизнью за право читать и писать». Он считает, что массовое увлечение ИИ превращает обучение в поиск коротких путей, а не знаний.