Не бороться с россиянами и белорусами! ЛОК советует дзюдоистам (1)

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 17:33

Важно 1 комментариев

Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК) категорически не рекомендует Латвийской федерации дзюдо направлять спортсменов на турниры, где российские и белорусские участники выступают под своими флагами, сообщает LETA.

Такое решение, по мнению ЛОК, нарушает основные принципы Международного олимпийского комитета (МОК) и противоречит позиции Латвии и духу закона о спорте. Комитет подчеркнул, что участие в подобных соревнованиях подорвало бы солидарность с Украиной и её спортсменами.

«ЛОК категорически не рекомендует отправлять латвийских дзюдоистов на турниры, где спортсмены стран-агрессоров используют государственную символику, а не нейтральный статус, установленный МОК», — заявили в комитете.
ЛОК напомнил, что аналогичные рекомендации федерации дзюдо были даны ещё в августе, и обе организации поддерживают контакт по этому вопросу.

Международная федерация дзюдо (IJF) накануне разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под государственными флагами, гимнами и эмблемами. Первым таким стартом станет турнир Grand Slam в Абу-Даби.

Президент Латвийской федерации дзюдо Всеволод Зеленый признал, что решение IJF стало для них «совершенно неожиданным»:

«Мы даже не думали об этом, не было никакой информации, что подобное решение может быть принято. Очень плохая ситуация. Теперь придётся искать другие варианты участия — но это дорого», — отметил Зеленый.

Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново (1)

Животные 19:25

Животные 1 комментариев

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Загрузка

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены! (1)

Животные 18:44

Животные 1 комментариев

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии (1)

Новости Латвии 18:41

Новости Латвии 1 комментариев

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка» (1)

Мир 18:30

Мир 1 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

KNAB объявил набор секретных агентов для борьбы с коррупцией (1)

Новости Латвии 18:25

Новости Латвии 1 комментариев

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) впервые за год объявило открытый набор секретных агентов. Организация ищет людей с безупречной репутацией и готовностью работать под прикрытием.

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке (1)

Важно 18:00

Важно 1 комментариев

В пятницу днём спасатели подняли тело женщины, которая накануне вечером въехала в Даугаву у Старой Риги, сообщает LETA. Автомобиль пока остаётся под водой — условия слишком опасны для извлечения.

