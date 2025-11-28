Такое решение, по мнению ЛОК, нарушает основные принципы Международного олимпийского комитета (МОК) и противоречит позиции Латвии и духу закона о спорте. Комитет подчеркнул, что участие в подобных соревнованиях подорвало бы солидарность с Украиной и её спортсменами.

«ЛОК категорически не рекомендует отправлять латвийских дзюдоистов на турниры, где спортсмены стран-агрессоров используют государственную символику, а не нейтральный статус, установленный МОК», — заявили в комитете.

ЛОК напомнил, что аналогичные рекомендации федерации дзюдо были даны ещё в августе, и обе организации поддерживают контакт по этому вопросу.

Международная федерация дзюдо (IJF) накануне разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под государственными флагами, гимнами и эмблемами. Первым таким стартом станет турнир Grand Slam в Абу-Даби.

Президент Латвийской федерации дзюдо Всеволод Зеленый признал, что решение IJF стало для них «совершенно неожиданным»:

«Мы даже не думали об этом, не было никакой информации, что подобное решение может быть принято. Очень плохая ситуация. Теперь придётся искать другие варианты участия — но это дорого», — отметил Зеленый.