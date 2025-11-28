Мужчина погиб прямо на улице: трагедия в Пурвциемсе

Поздним вечером, когда на улице уже стемнело, пенсионер решил перейти четырёхполосную дорогу в месте, где нет перехода. Дойти до другой стороны он не успел — произошла авария: его сбил легковой автомобиль. Спустя короткое время синие проблесковые маячки оперативных служб отражались в окнах многоквартирных домов и привлекли внимание жителей.

"Уже было темно. Машины, полиция, реанимация. Там стояла техническая машина “Rīgas satiksme”, мужчина ходил с полицейским, что-то объяснял. Начала мы не видели. Это было прямо напротив наших окон, поэтому мы увидели свет маяков", – рассказывают очевидцы.

«Вчера около 16:40 в Риге, на улице Стирну, водитель автомобиля “Lexus” совершил наезд на пешехода — мужчину 1941 года рождения, который, согласно имеющейся у полиции первоначальной информации, был без светоотражающих элементов и переходил дорогу в непредназначенном для этого месте. Пешеход погиб», — сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

От сильного удара на лобовом стекле со стороны водителя образовались трещины, сломалось зеркало и треснул бампер. В месте, где упал мужчина, осталась большая лужа крови, но ночной дождь её смыл.

Примерно в 30 метрах от места происшествия находится регулируемый пешеходный переход. Находясь там, Degpunktā заметила, что многие пешеходы выбирают переходить улицу посередине, стремясь сократить путь до цели, но при этом серьёзно увеличивая риск столкновения.

"Часто бывает так, что они даже не нажимают на кнопку и не ждут. И пожилые люди тоже так делают. [DP: Но в стороне от перехода?] В стороне, в стороне, в основном бегут. [DP: А как реагируют водители?] Есть такие, кто сигналит, есть – кто тормозит. Но в основном они не несутся, кроме “скорых”. “Скорые” несутся, с этим надо считаться, потому что рядом “Гайльэзерс”, и они тут довольно часто ездят", – говорит местный житель.

На этот раз водитель не успел затормозить, и последствия рискованного поступка пешехода оказались необратимыми. По факту случившегося в Государственной полиции начат уголовный процесс, устанавливаются все обстоятельства. Правоохранители просят откликнуться очевидцев, звонить по телефонам 67086660 или 112.