Мужчина погиб прямо на улице: трагедия в Пурвциемсе

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 08:58

Важно 0 комментариев

Попытка пожилого мужчины перейти дорогу в неположенном месте в Риге, в Пурвциемсе, закончилась трагически. У пешехода не было светоотражающих элементов, поэтому водитель легкового автомобиля не успел его заметить. Всего в нескольких десятках метров находился регулируемый пешеходный переход, где можно было безопасно пересечь дорогу, но желание сократить путь в этот раз сыграло роковую роль.

Поздним вечером, когда на улице уже стемнело, пенсионер решил перейти четырёхполосную дорогу в месте, где нет перехода. Дойти до другой стороны он не успел — произошла авария: его сбил легковой автомобиль. Спустя короткое время синие проблесковые маячки оперативных служб отражались в окнах многоквартирных домов и привлекли внимание жителей.

"Уже было темно. Машины, полиция, реанимация. Там стояла техническая машина “Rīgas satiksme”, мужчина ходил с полицейским, что-то объяснял. Начала мы не видели. Это было прямо напротив наших окон, поэтому мы увидели свет маяков", – рассказывают очевидцы.

«Вчера около 16:40 в Риге, на улице Стирну, водитель автомобиля “Lexus” совершил наезд на пешехода — мужчину 1941 года рождения, который, согласно имеющейся у полиции первоначальной информации, был без светоотражающих элементов и переходил дорогу в непредназначенном для этого месте. Пешеход погиб», — сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

От сильного удара на лобовом стекле со стороны водителя образовались трещины, сломалось зеркало и треснул бампер. В месте, где упал мужчина, осталась большая лужа крови, но ночной дождь её смыл.

Примерно в 30 метрах от места происшествия находится регулируемый пешеходный переход. Находясь там, Degpunktā заметила, что многие пешеходы выбирают переходить улицу посередине, стремясь сократить путь до цели, но при этом серьёзно увеличивая риск столкновения.

"Часто бывает так, что они даже не нажимают на кнопку и не ждут. И пожилые люди тоже так делают. [DP: Но в стороне от перехода?] В стороне, в стороне, в основном бегут. [DP: А как реагируют водители?] Есть такие, кто сигналит, есть – кто тормозит. Но в основном они не несутся, кроме “скорых”. “Скорые” несутся, с этим надо считаться, потому что рядом “Гайльэзерс”, и они тут довольно часто ездят", – говорит местный житель.

На этот раз водитель не успел затормозить, и последствия рискованного поступка пешехода оказались необратимыми. По факту случившегося в Государственной полиции начат уголовный процесс, устанавливаются все обстоятельства. Правоохранители просят откликнуться очевидцев, звонить по телефонам 67086660 или 112.

С 5 января жители Риги смогут пользоваться упрощённым единым муниципальным номером телефона 1201, который будет обеспечивать оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщила агентству LETA Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Предвыборная кампания началась необычно рано и теперь только набирает обороты. Разумеется, правая оппозиция — прежде всего в лице Национального объединения, – отчаянно ищет, что бы еще перекрыть и запретить в восточном направлении, пишет портал BB.lv.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

С одной стороны, те, кто стремится как можно сильнее очернить и унизить Украину, подчёркивают, что всплывшее дело — крупнейший коррупционный скандал в истории страны, ведь в нём фигурируют четыре министра украинского правительства и друг президента Владимира Зеленского, бывший бизнес-партнёр Тимур Миндич, который вскоре до начала масштабных обысков сбежал из Украины. С другой стороны, не секрет, что в Украине, к сожалению, всегда был высокий уровень коррупции, с которым трудно бороться. Усилило ли коррупцию вторжение России? Несомненно — да.

В четверг вечером премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер усилил свои возражения против плана Европейской комиссии использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, для поддержки Украины, разбив надежды ЕС на прорыв в вопросе мобилизации этих активов, пишет Politico.

В современном стремительном ритме жизни ни на что не хватает времени — ни на себя, ни на своё здоровье, самочувствие и продуманный, здоровый образ жизни. Особенно когда экраны заполнены людьми, которые предлагают за три недели сбросить 10 килограммов, пить какие-то зелёные напитки и есть розовые порошки. Об этом публично высказалась одна из самых признанных диетологов Латвии — Лолита Неймане.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

