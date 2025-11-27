Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

«Боже мой! Действительно эпичное… провальное видео! В Украине танки уже не используют, потому что они — лёгкая цель для дронов, а наши тренируются воевать? В какой войне? Готовятся к войне прошлого? Или, может, эту морально устаревшую технику уже некуда девать, вот и дают детям поиграть? Где дроны?» — пишет он в ответ на публикацию главы департамента.

Гаврилко не оставила это без ответа, подчеркнув: «Если бы всё было так просто, как вы написали. Но да, сейчас почти все страны НАТО усиливают огневую мощь и танковые способности, потому что война Украины против России — это не та война, которую НАТО будет вести против России».

«Да неужели? Россия массово будет запускать ракеты и дроны, нападать небольшими диверсионными группами, а страны НАТО будут гнать навстречу этому невидимому противнику самоубийственные танки?» — задаёт встречные вопросы Мельник.

Как сообщает агентство LETA, с 24 ноября по 5 декабря на военном полигоне в Адажи проходят организованные Механизированной пехотной бригадой Сухопутных войск учения Winter Shield 2025. Цель учений — совершенствование взаимодействия подразделений и их способности проводить оборонительные и наступательные операции, а также проверка квалификации расчётов в работе с вооружением, находящимся на вооружении бригады.

В учениях участвуют военнослужащие Механизированной пехотной бригады, а также миномётные расчёты из Студенческого батальона 1-й Рижской бригады Земессардзе, 17-го батальона боевой поддержки и 19-го пехотного батальона. Во время учений днём и ночью проводится боевая стрельба из оружия различных калибров.