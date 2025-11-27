Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

27 ноября, 2025 16:18

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

«Боже мой! Действительно эпичное… провальное видео! В Украине танки уже не используют, потому что они — лёгкая цель для дронов, а наши тренируются воевать? В какой войне? Готовятся к войне прошлого? Или, может, эту морально устаревшую технику уже некуда девать, вот и дают детям поиграть? Где дроны?» — пишет он в ответ на публикацию главы департамента.

 
 
 
 
 
Публикация от Aizsardzības ministrija (@aizsardzibasministrija)

Гаврилко не оставила это без ответа, подчеркнув: «Если бы всё было так просто, как вы написали. Но да, сейчас почти все страны НАТО усиливают огневую мощь и танковые способности, потому что война Украины против России — это не та война, которую НАТО будет вести против России».

«Да неужели? Россия массово будет запускать ракеты и дроны, нападать небольшими диверсионными группами, а страны НАТО будут гнать навстречу этому невидимому противнику самоубийственные танки?» — задаёт встречные вопросы Мельник.

Как сообщает агентство LETA, с 24 ноября по 5 декабря на военном полигоне в Адажи проходят организованные Механизированной пехотной бригадой Сухопутных войск учения Winter Shield 2025. Цель учений — совершенствование взаимодействия подразделений и их способности проводить оборонительные и наступательные операции, а также проверка квалификации расчётов в работе с вооружением, находящимся на вооружении бригады.

В учениях участвуют военнослужащие Механизированной пехотной бригады, а также миномётные расчёты из Студенческого батальона 1-й Рижской бригады Земессардзе, 17-го батальона боевой поддержки и 19-го пехотного батальона. Во время учений днём и ночью проводится боевая стрельба из оружия различных калибров.

27.11.2025
У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Минсообщения Латвии готовит остановку регулярных рейсов в Россию и Белоруссию

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Звезде «Интернов» огласили приговор по «наркотической» статье

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Риге

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

