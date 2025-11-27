Минсообщения Латвии готовит остановку регулярных рейсов в Россию и Белоруссию

В латвийском Сейме было отклонено депутатское обращение «Национального объединения» к министру сообщения Атису Швинке с требованием пояснить, почему по-прежнему разрешены такие рейсы.

Атис Швинка заявил, что уже ведётся системная работа по снижению рисков: не продлеваются лицензии, прекращаются нерегулярные рейсы и запущен процесс остановки регулярных перевозок. В настоящее время регулярные автобусные маршруты действуют по трём направлениям в Россию и по трём — в Белоруссию.

Нерегулярные перевозки в эти страны, включая транзит через Латвию, запрещены с 1 ноября этого года для всех перевозчиков вне зависимости от страны регистрации.

Проект распоряжения правительства будет обоснован соображениями безопасности и позволит аннулировать или не продлить действующие разрешения на маршруты. При этом решение может быть пересмотрено при изменении ситуации в сфере безопасности.

Швинка также отметил, что в Литве действуют 29 регулярных международных маршрутов в Россию и Белоруссию, а в Эстонии разрешён только транзит. По его словам, необходима единая позиция стран Балтии и ЕС, чтобы ограничения имели долгосрочный эффект для региональной безопасности.