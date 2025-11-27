Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные нашли в мозге “фильтр реальности” — как он работает?

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 13:17

Наука 0 комментариев

Нейробиологи обнаружили в мозге область, которая работает быстрее сознания и ведёт себя как настоящий редактор воспоминаний в реальном времени. Она не стирает память позже — она решает, что сохранить, а что удалить, прямо в момент восприятия.

Исследователи объясняют, что этот “фильтр” включается ещё до того, как событие успевает стать осознанным. Мозг получает поток информации — голоса, образы, запахи, детали вокруг — но сохраняет лишь небольшую часть, а всё остальное отбрасывает за доли секунды.

По сути, мы никогда не видим мир полностью.
Мы видим его редакцию, которую мозг успел подготовить для нас “на лету”.

Учёные считают, что именно работа такого фильтра объясняет множество знакомых феноменов: забытые фразы в разговоре, потерянные предметы, “я слышал, но не понял”, и даже странное ощущение, что событие прошло “мимо сознания”, хотя мы точно были там.

Никакой мистики — просто мозг отсекает лишнее, чтобы не перегрузить память.
И делает это удивительно изящно.

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)
Важно

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

Финансировала Латвия: Браже приняла участие в открытии двух объектов в Чернигове
Важно

Финансировала Латвия: Браже приняла участие в открытии двух объектов в Чернигове (1)

И зачем? Вместо компенсации парни взяли всю кассу: ограбление в Риге
Важно

И зачем? Вместо компенсации парни взяли всю кассу: ограбление в Риге

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Загрузка

Минсообщения Латвии готовит остановку регулярных рейсов в Россию и Белоруссию

Новости Латвии 17:34

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Звезде «Интернов» огласили приговор по «наркотической» статье

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Риге

ЧП и криминал 17:16

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

