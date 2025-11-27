Учёные нашли в мозге “фильтр реальности” — как он работает?

Исследователи объясняют, что этот “фильтр” включается ещё до того, как событие успевает стать осознанным. Мозг получает поток информации — голоса, образы, запахи, детали вокруг — но сохраняет лишь небольшую часть, а всё остальное отбрасывает за доли секунды.

По сути, мы никогда не видим мир полностью.

Мы видим его редакцию, которую мозг успел подготовить для нас “на лету”.

Учёные считают, что именно работа такого фильтра объясняет множество знакомых феноменов: забытые фразы в разговоре, потерянные предметы, “я слышал, но не понял”, и даже странное ощущение, что событие прошло “мимо сознания”, хотя мы точно были там.

Никакой мистики — просто мозг отсекает лишнее, чтобы не перегрузить память.

И делает это удивительно изящно.