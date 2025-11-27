Это долгосрочная стратегия развития Латвии: Силиня о котировке госпредприятий на бирже

По ее словам, сейчас Европа сталкивается с общей проблемой: у людей есть сбережения, но слишком большая часть этих денег хранится на банковских счетах или в продуктах, которые приносят очень мало дохода. Эти сбережения должны больше работать на Европу - на конкурентоспособность, инновации, оборону, "зеленые" цели и стремительную революцию искусственного интеллекта, которая преобразует национальные экономики.

Премьер-министр высказалась в поддержку создания действительно единого европейского рынка капитала и подчеркнула необходимость скорейшего принятия решений европейскими лидерами для его реализации. Она добавила, что возможности финансирования, доступные европейским компаниям в настоящее время, все еще слишком ограничены.

Например, объем венчурного капитала в США по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) в десять раз выше, чем в Европе. Этот разрыв препятствует инновациям, ограничивает рост и ставит Европу в невыгодное положение. Отставание Европы объясняется фрагментарностью рынков капитала, считает Силиня.

Силиня также отметила, что на банковских счетах латвийских домохозяйств хранится около 12 миллиардов евро, и это большой неиспользованный потенциал. Большую часть этих средств следует направить в продуктивные инвестиции - корпоративные акции или облигации и фонды, поддерживающие предприятия и долгосрочный рост.

Премьер-министр также отметила, что рынок корпоративных облигаций стран Балтии растет: к концу октября было выпущено облигаций на сумму почти 1,6 миллиарда евро, что почти вдвое больше, чем год назад.

Силиня подчеркнула, что Латвии еще многое предстоит сделать, особенно в развитии фондового рынка - капитализация латвийской биржи все еще низкая, что ограничивает рост предприятий.

Важным шагом Силиня назвала частичную котировку государственных предприятий на бирже. Она подчеркнула, что речь идет не только о привлечении денег, но и об улучшении прозрачности, управления и конкурентоспособности. Это также дает людям больше возможностей для инвестиций.