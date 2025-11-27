Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Ноября Завтра: Lauris, Norberts
Доступность

Это долгосрочная стратегия развития Латвии: Силиня о котировке госпредприятий на бирже

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 14:43

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Котировка государственных предприятий на бирже должна быть включена в долгосрочную стратегию развития Латвии, заявила премьер-министр Эвика Силиня на открытии Балтийского форума рынка капитала в четверг.

По ее словам, сейчас Европа сталкивается с общей проблемой: у людей есть сбережения, но слишком большая часть этих денег хранится на банковских счетах или в продуктах, которые приносят очень мало дохода. Эти сбережения должны больше работать на Европу - на конкурентоспособность, инновации, оборону, "зеленые" цели и стремительную революцию искусственного интеллекта, которая преобразует национальные экономики.

Премьер-министр высказалась в поддержку создания действительно единого европейского рынка капитала и подчеркнула необходимость скорейшего принятия решений европейскими лидерами для его реализации. Она добавила, что возможности финансирования, доступные европейским компаниям в настоящее время, все еще слишком ограничены.

Например, объем венчурного капитала в США по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) в десять раз выше, чем в Европе. Этот разрыв препятствует инновациям, ограничивает рост и ставит Европу в невыгодное положение. Отставание Европы объясняется фрагментарностью рынков капитала, считает Силиня.

Силиня также отметила, что на банковских счетах латвийских домохозяйств хранится около 12 миллиардов евро, и это большой неиспользованный потенциал. Большую часть этих средств следует направить в продуктивные инвестиции - корпоративные акции или облигации и фонды, поддерживающие предприятия и долгосрочный рост.

Премьер-министр также отметила, что рынок корпоративных облигаций стран Балтии растет: к концу октября было выпущено облигаций на сумму почти 1,6 миллиарда евро, что почти вдвое больше, чем год назад.

Силиня подчеркнула, что Латвии еще многое предстоит сделать, особенно в развитии фондового рынка - капитализация латвийской биржи все еще низкая, что ограничивает рост предприятий.

Важным шагом Силиня назвала частичную котировку государственных предприятий на бирже. Она подчеркнула, что речь идет не только о привлечении денег, но и об улучшении прозрачности, управления и конкурентоспособности. Это также дает людям больше возможностей для инвестиций.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

И зачем? Вместо компенсации парни взяли всю кассу: ограбление в Риге
Важно

И зачем? Вместо компенсации парни взяли всю кассу: ограбление в Риге

Финансировала Латвия: Браже приняла участие в открытии двух объектов в Чернигове
Важно

Финансировала Латвия: Браже приняла участие в открытии двух объектов в Чернигове (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:45 27.11.2025
Грузия: стратегическая ошибка ЕС
Sfera.lv 3 часа назад
Германия: а как же традиции?
Sfera.lv 3 часа назад
Резекне: безопасность виадука
Sfera.lv 4 часа назад
Тарту: 200 лет Кришьянису Валдемарсу
Sfera.lv 9 часов назад
Эстония: пять новых посольств
Sfera.lv 10 часов назад
Рига: волшебство на Домчике
Sfera.lv 10 часов назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 1 день назад
Конец ноября: синоптики обещают снег, дождь и ветер до 19 м/с
Bitnews.lv 1 день назад

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Читать
Загрузка

Минсообщения Латвии готовит остановку регулярных рейсов в Россию и Белоруссию

Новости Латвии 17:34

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

Читать

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Читать

Звезде «Интернов» огласили приговор по «наркотической» статье

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Читать

Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Риге

ЧП и криминал 17:16

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

Читать

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Читать

WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

Читать