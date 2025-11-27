Финансирование партий из госбюджета будет заморожено: Сейм

Согласно поправкам, и в 2026 году бюджетное финансирование политической организации (партии) будет рассчитываться и выделяться с учетом минимальной месячной заработной платы, установленной на 2024 год, а не на 2025 год.

"Это лишь одно из нескольких решений, позволяющих направить дополнительные средства на острые нужды государства. Сэкономленная сумма составляет чуть менее одного миллиона евро", - отметила ранее на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма, ответственная за продвижение законопроекта, ее председатель Анда Чакша.

В настоящее время установлено, что партиям, за которые на последних выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей, в течение календарного года выделяется финансирование из государственного бюджета в размере 0,9% от установленной Кабинетом министров минимальной месячной заработной платы за каждый полученный на последних парламентских выборах голос. За каждый голос на муниципальных выборах и выборах в Европарламент начисляется 0,1% от минимальной месячной зарплаты.

Кроме того, в настоящее время установлено, что партиям, преодолевшим на выборах в Сейм пятипроцентный барьер, дополнительно выделяется финансирование из государственного бюджета в течение календарного года в размере 200 минимальных месячных зарплат.

Общий объем финансирования, выделяемого одной партии из государственного бюджета, не может превышать 1600 минимальных месячных зарплат.

В следующем году при сохранении финансирования партий на уровне текущего года планируется сэкономить почти 0,76 млн евро, отметили авторы поправок.