500 вакансий: полиция заявляет о нехватке работников для контроля на дорогах

По мнению экспертов, несмотря на внедрение цифровых решений, поведение водителей могло бы измениться и благодаря простому присутствию полицейских экипажей на улицах.

По словам Янчевскиса, Госполиция открыта для новых сотрудников, и количество молодых людей, поступивших в колледж Государственной полиции, увеличилось. Соответственно, полиция ждет выпускников, чтобы заполнить вакансии.

"Мы не скрываем, что нам не хватает этих кадров. На данный момент у нас почти 1300 реагирующих полицейских и около 500 вакансий", - сказал Янчевскис. Наибольшая нехватка сотрудников правоохранительных органов наблюдается в столице.

"В любом случае, мы наблюдаем тенденцию, что интерес к работе в полиции растет, учитывая количество поступающих в колледж", - добавил он.

Как сообщалось, в этом году статистика смертельных случаев на дорогах плохая, и, возможно, надо будет думать о введении более суровых наказаний, заявил в четверг министр сообщения Атис Швинка на заседании Совета по безопасности дорожного движения.

В этом году в авариях погибли 108 человек, и показатели за весь прошлый году уже превышены.