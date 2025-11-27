Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Ноября Завтра: Lauris, Norberts
Доступность

500 вакансий: полиция заявляет о нехватке работников для контроля на дорогах

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 16:25

Новости Латвии 0 комментариев

VP

Сейчас Государственной полиции не хватает нескольких сотен полицейских, необходимых для контроля за безопасностью дорожного движения, но будущее выглядит лучше, так как число будущих сотрудников правоохранительных органов увеличилось, заявил в четверг на заседании Совета по безопасности дорожного движения заместитель начальника главного управления дорожной полиции Государственной полиции, начальник Управления реагирования Юрис Янчевскис.

По мнению экспертов, несмотря на внедрение цифровых решений, поведение водителей могло бы измениться и благодаря простому присутствию полицейских экипажей на улицах.

По словам Янчевскиса, Госполиция открыта для новых сотрудников, и количество молодых людей, поступивших в колледж Государственной полиции, увеличилось. Соответственно, полиция ждет выпускников, чтобы заполнить вакансии.

"Мы не скрываем, что нам не хватает этих кадров. На данный момент у нас почти 1300 реагирующих полицейских и около 500 вакансий", - сказал Янчевскис. Наибольшая нехватка сотрудников правоохранительных органов наблюдается в столице.

"В любом случае, мы наблюдаем тенденцию, что интерес к работе в полиции растет, учитывая количество поступающих в колледж", - добавил он.

Как сообщалось, в этом году статистика смертельных случаев на дорогах плохая, и, возможно, надо будет думать о введении более суровых наказаний, заявил в четверг министр сообщения Атис Швинка на заседании Совета по безопасности дорожного движения.

В этом году в авариях погибли 108 человек, и показатели за весь прошлый году уже превышены.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)
Важно

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

И зачем? Вместо компенсации парни взяли всю кассу: ограбление в Риге
Важно

И зачем? Вместо компенсации парни взяли всю кассу: ограбление в Риге

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:45 27.11.2025
Грузия: стратегическая ошибка ЕС
Sfera.lv 3 часа назад
Германия: правительство скоро падёт
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: без пошлин жить нельзя на свете, нет…
Sfera.lv 4 часа назад
Тарту: 200 лет Кришьянису Валдемарсу
Sfera.lv 9 часов назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 1 день назад
В Риге спасли 23 кошки. От хозяйки и антисанитарии
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии местами дымка и слабый ветер, на дорогах гололедица
Bitnews.lv 1 день назад
Циклон с юга принесёт снег, но северо-запад страны останется солнечным
Bitnews.lv 1 день назад

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Важно 17:38

Важно 0 комментариев

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Читать
Загрузка

Минсообщения Латвии готовит остановку регулярных рейсов в Россию и Белоруссию

Новости Латвии 17:34

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

Читать

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Читать

Звезде «Интернов» огласили приговор по «наркотической» статье

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Читать

Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Риге

ЧП и криминал 17:16

ЧП и криминал 0 комментариев

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

Читать

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

Читать

WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

Мир 16:51

Мир 0 комментариев

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

Читать