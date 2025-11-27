Дзюдоистам из России разрешили выступать под флагом и с гимном

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за то, чтобы позволить российским спортсменам снова выступать под флагом РФ, с гимном и другой национальной символикой, начиная с турнира "Большого шлема" (Abu Dhabi Grand Slam-2025) с 28 по 30 ноября в Абу-Даби. Об этом в четверг, 27 ноября, сообщили в пресс-службе IJF.

"Спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния… Это решение подтверждает роль IJF как поистине глобальной федерации и укрепляет ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению", - говорится в обосновании.

"Исторически Россия была ведущей страной в мировом дзюдо, и ее полное возвращение, как ожидается, обогатит соревнования на всех уровнях при соблюдении принципов IJF, основанных на справедливости, инклюзивности и уважении", - подчеркивается далее в сообщении.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах практически по всем видам спорта в ответ на полномасштабное вооруженное вторжение России в Украину в 2022 году.