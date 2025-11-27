Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дзюдоистам из России разрешили выступать под флагом и с гимном

27 ноября, 2025 15:37

Международная федерация дзюдо первая позволила спортсменам из РФ снова выступать под флагом и с гимном, начиная с турнира в Абу-Даби 28-30 ноября. В мае исполком разрешил флаг и гимн дзюдоистам из Белоруссии.

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) проголосовал за то, чтобы позволить российским спортсменам снова выступать под флагом РФ, с гимном и другой национальной символикой, начиная с турнира "Большого шлема" (Abu Dhabi Grand Slam-2025) с 28 по 30 ноября в Абу-Даби. Об этом в четверг, 27 ноября, сообщили в пресс-службе IJF. 

"Спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния… Это решение подтверждает роль IJF как поистине глобальной федерации и укрепляет ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению", - говорится в обосновании. 

"Исторически Россия была ведущей страной в мировом дзюдо, и ее полное возвращение, как ожидается, обогатит соревнования на всех уровнях при соблюдении принципов IJF, основанных на справедливости, инклюзивности и уважении", - подчеркивается далее в сообщении.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах практически по всем видам спорта в ответ на полномасштабное вооруженное вторжение России в Украину в 2022 году.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Минсообщения Латвии готовит остановку регулярных рейсов в Россию и Белоруссию

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Звезде «Интернов» огласили приговор по «наркотической» статье

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Риге

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

