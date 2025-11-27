WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

Этот документ разрабатывала группа авторов под руководством начальника штаба территориальной обороны бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана (André Bodemann), в свое время выполнявшего задачи в Косово и Афганистане. В случае столкновения с Россией - независимо от того, где оно может начаться, - войска Североатлантического альянса должны будут пересечь территорию Германии, констатировал директор Бранденбургского института общества и безопасности Тим Штухтай (Tim Stuchtey).

Между тем, по оценкам Берлина, 20% автомагистралей в Германии и более четверти мостов через них нуждаются в ремонте в условиях хронического недофинансирования. Для ремонтных работ в портах ФРГ на Северном и Балтийском морях требуются около 15 млрд евро, в том числе 3 млрд евро - на модернизацию инфраструктуры двойного назначения, в частности, в доках. В долгосрочной перспективе Берлин планирует к 2029 году потратить 166 млрд евро на инфраструктурные проекты. При этом более 100 млрд евро будут вложены в железнодорожную сеть, приоритетное внимание уделят объектам двойного назначения.

Старт подготовке OPLAN DEU был дан в марте 2023 года. Это первый объемный план по обеспечению безопасности ФРГ и защиты от военных нападений со времен "холодной войны". Критическая инфраструктура Германии - порты, мосты, энергетические предприятия - находятся под угрозой диверсий, в том числе, возможно, российских спецназовцев, отмечал генерал Бодеман.

По его словам, задача ФРГ - быть логистическим хабом, наладить защищенные маршруты снабжения войск альянса, в то время как значительная часть бундесвера в случае возникновения напряженности должна будет переместиться в зону конфликта. Всего в плане бундесвера выделены четыре главных типа угроз национальной безопасности ФРГ: дезинформация, посредством которой противник попытается повлиять на решения властей, общественное мнение и СМИ; кибератаки на энергетические, телекоммуникационные и другие критически важные компании; шпионаж и диверсии.

"Мы не находимся в состоянии войны, но мы уже давно не находимся и в состоянии мира", - констатировал генерал-лейтенант Андре Бодеман.

В начале ноября нынешнего года генерал-лейтенант Александер Золльфранк (Alexander Sollfrank), возглавляющий оперативное командование бундесвера, в интервью агентству Reuters заявил, что если Россия продолжит вооружаться, то к 2029 году она будет способной к крупномасштабному нападению на НАТО,

"Необходимо учитывать, чем располагает Россия в настоящее время и что она может с этим сделать, - заявил Золльфранк. - Исходя из этого, Россия уже завтра может нанести удар по территории НАТО в небольшом масштабе". Он указал, что Москва на протяжении уже почти 20 лет проводит стратегическую линию по изменению архитектуры безопасности в Европе и продолжает ей следовать, несмотря на огромные потери в войне против Украины. НАТО может противостоять этому только путем установления "четких красных линий" и сдерживания противника благодаря хорошей подготовке, считает генерал бундесвера.