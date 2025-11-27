Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

27 ноября, 2025 16:51

Мир 0 комментариев

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

Этот документ разрабатывала группа авторов под руководством начальника штаба территориальной обороны бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана (André Bodemann), в свое время выполнявшего задачи в Косово и Афганистане.  В случае столкновения с Россией - независимо от того, где оно может начаться, - войска Североатлантического альянса должны будут пересечь территорию Германии, констатировал директор Бранденбургского института общества и безопасности Тим Штухтай (Tim Stuchtey). 

Между тем, по оценкам Берлина, 20% автомагистралей в Германии и более четверти мостов через них нуждаются в ремонте в условиях хронического недофинансирования. Для ремонтных работ в портах ФРГ на Северном и Балтийском морях требуются около 15 млрд евро, в том числе 3 млрд евро - на модернизацию инфраструктуры двойного назначения, в частности, в доках. В долгосрочной перспективе Берлин планирует к 2029 году потратить 166 млрд евро на инфраструктурные проекты. При этом более 100 млрд евро будут вложены в железнодорожную сеть, приоритетное внимание уделят объектам двойного назначения.

Старт подготовке OPLAN DEU был дан в марте 2023 года. Это первый объемный план по обеспечению безопасности ФРГ и защиты от военных нападений со времен "холодной войны". Критическая инфраструктура Германии - порты, мосты, энергетические предприятия - находятся под угрозой диверсий, в том числе, возможно, российских спецназовцев, отмечал генерал Бодеман.

По его словам, задача ФРГ - быть логистическим хабом, наладить защищенные маршруты снабжения войск альянса, в то время как значительная часть бундесвера в случае возникновения напряженности должна будет переместиться в зону конфликта. Всего в плане бундесвера выделены четыре главных типа угроз национальной безопасности ФРГ: дезинформация, посредством которой противник попытается повлиять на решения властей, общественное мнение и СМИ; кибератаки на энергетические, телекоммуникационные и другие критически важные компании; шпионаж и диверсии. 

"Мы не находимся в состоянии войны, но мы уже давно не находимся и в состоянии мира", - констатировал генерал-лейтенант Андре Бодеман.

В начале ноября нынешнего года генерал-лейтенант Александер Золльфранк (Alexander Sollfrank), возглавляющий оперативное командование бундесвера, в интервью агентству Reuters заявил, что если Россия продолжит вооружаться, то к 2029 году она будет способной к крупномасштабному нападению на НАТО,

"Необходимо учитывать, чем располагает Россия в настоящее время и что она может с этим сделать, - заявил Золльфранк. - Исходя из этого, Россия уже завтра может нанести удар по территории НАТО в небольшом масштабе". Он указал, что Москва на протяжении уже почти 20 лет проводит стратегическую линию по изменению архитектуры безопасности в Европе и продолжает ей следовать, несмотря на огромные потери в войне против Украины. НАТО может противостоять этому только путем установления "четких красных линий" и сдерживания противника благодаря хорошей подготовке, считает генерал бундесвера.

27.11.2025
У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Минсообщения Латвии готовит остановку регулярных рейсов в Россию и Белоруссию

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Звезде «Интернов» огласили приговор по «наркотической» статье

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Риге

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

