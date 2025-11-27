Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия двигает очередного чиновника в Европу: Казакс метит на новую должность

Редакция PRESS 27 ноября, 2025 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия выдвинет кандидатуру президента Банка Латвии Мартиньша Казакса на должность вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщила в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

Она сказала, что в ближайшее время в ЕЦБ освободится ряд руководящих должностей. "Господин Казакс - опытный и уважаемый на международном уровне профессионал, который может стать первым представителем Латвии и Восточной Европы в высшем руководстве ЕЦБ", - говорит премьер-министр.

В настоящее время вице-президентом ЕЦБ является Луис де Гиндос, срок полномочий которого истекает 31 мая 2026 года. Министерство финансов подготовило проект распоряжения о выдвижении Казакса на должность заместителя председателя правления ЕЦБ.

Министерство финансов отмечает, что Казак является международно признанным макроэкономистом с большим профессиональным опытом в области монетарной политики, финансовой стабильности и банковского дела, и его назначение значительно усилит представительство Латвии в учреждениях Европейского союза.

Министр финансов Арвилс Ашераденс считает, что выдвижение Казакса в руководство ЕЦБ укрепляет способность Латвии вносить вклад в развитие и финансовую стабильность еврозоны в целом. "Казакс может стать первым представителем Латвии и Восточной Европы в высшем руководстве ЕЦБ, и это будет важным шагом к укреплению представительства и компетенции нашей страны в учреждениях ЕС", - сказал Ашераденс.

Министерство финансов отмечает, что Казакс соответствует всем требованиям, в том числе имеет безупречную репутацию и отличную профессиональную квалификацию в монетарной и банковской сферах.

Пост вице-президента ЕЦБ станет вакантным в мае 2026 года, а до конца 2027 года ЕЦБ должен будет переизбрать четырех членов правления, в том числе председателя.

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)
«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1
А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

Лишение гражданства и выдворение из страны нелояльных: Сейм обсуждает
Лишение гражданства и выдворение из страны нелояльных: Сейм обсуждает

Обновлено: 23:25 27.11.2025
Глава МИД России Лавров исключен еще из одной делегации РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Дрон спас человека от холодной смерти: операция в Зиепниеккалнсе (ВИДЕО)

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

