Латвия двигает очередного чиновника в Европу: Казакс метит на новую должность

Она сказала, что в ближайшее время в ЕЦБ освободится ряд руководящих должностей. "Господин Казакс - опытный и уважаемый на международном уровне профессионал, который может стать первым представителем Латвии и Восточной Европы в высшем руководстве ЕЦБ", - говорит премьер-министр.

В настоящее время вице-президентом ЕЦБ является Луис де Гиндос, срок полномочий которого истекает 31 мая 2026 года. Министерство финансов подготовило проект распоряжения о выдвижении Казакса на должность заместителя председателя правления ЕЦБ.

Министерство финансов отмечает, что Казак является международно признанным макроэкономистом с большим профессиональным опытом в области монетарной политики, финансовой стабильности и банковского дела, и его назначение значительно усилит представительство Латвии в учреждениях Европейского союза.

Министр финансов Арвилс Ашераденс считает, что выдвижение Казакса в руководство ЕЦБ укрепляет способность Латвии вносить вклад в развитие и финансовую стабильность еврозоны в целом. "Казакс может стать первым представителем Латвии и Восточной Европы в высшем руководстве ЕЦБ, и это будет важным шагом к укреплению представительства и компетенции нашей страны в учреждениях ЕС", - сказал Ашераденс.

Министерство финансов отмечает, что Казакс соответствует всем требованиям, в том числе имеет безупречную репутацию и отличную профессиональную квалификацию в монетарной и банковской сферах.

Пост вице-президента ЕЦБ станет вакантным в мае 2026 года, а до конца 2027 года ЕЦБ должен будет переизбрать четырех членов правления, в том числе председателя.