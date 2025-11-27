Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Tesla «видит» людей на пустом кладбище: феномен повторяется по всему миру

27 ноября, 2025 19:25

Всюду жизнь 0 комментариев

В сети снова обсуждают ночной эпизод с Tesla, которая при проезде мимо кладбища показала на экране нескольких пешеходов, будто переходящих дорогу. Водитель утверждает, что рядом не было никого — только темнота и надгробия.

И главное — это не единичный случай. За последние годы владельцы Tesla из разных стран выкладывали похожие видео: машина фиксирует движение людей на пустых участках, парковках, пустырях и особенно — рядом с кладбищами.

 .

Причина, по словам инженеров, не мистическая. Система автопилота использует чувствительные датчики, камеры и тепловые контуры. В полной темноте алгоритм может неверно интерпретировать отражения от камня, резкие перепады температуры или сложные тени. Такие ложные объекты и называются phantom readings.

Но даже имея техническое объяснение, момент остаётся странным. Алгоритм Tesla — машина, которая не “угадывает”, а делает вывод по набору признаков. И если система уверенно рисует человеческий силуэт там, где человек видит пустоту, значит датчики всё-таки что-то зафиксировали и неправильно классифицировали.

Инженеры называют это сбой, а пользователи — самой технологичной «страшилкой» современности.

А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1
А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

Лишение гражданства и выдворение из страны нелояльных: Сейм обсуждает
Лишение гражданства и выдворение из страны нелояльных: Сейм обсуждает

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины
Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

Глава МИД России Лавров исключен еще из одной делегации РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Дрон спас человека от холодной смерти: операция в Зиепниеккалнсе (ВИДЕО)

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

