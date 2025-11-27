Tesla «видит» людей на пустом кладбище: феномен повторяется по всему миру

И главное — это не единичный случай. За последние годы владельцы Tesla из разных стран выкладывали похожие видео: машина фиксирует движение людей на пустых участках, парковках, пустырях и особенно — рядом с кладбищами.

.

Sebuah video menunjukkan sensor Tesla menampilkan sosok pejalan kaki saat mobil melintas di dekat area pemakaman pada malam hari, padahal tidak ada siapa pun di lokasi. Sistem otonom Tesla memadukan radar, sensor ultrasonik, dan kamera untuk membaca bentuk serta pergerakan objek.… pic.twitter.com/y0plSuuIS5 — GTN (@Gtid_news) November 22, 2025

Причина, по словам инженеров, не мистическая. Система автопилота использует чувствительные датчики, камеры и тепловые контуры. В полной темноте алгоритм может неверно интерпретировать отражения от камня, резкие перепады температуры или сложные тени. Такие ложные объекты и называются phantom readings.

Но даже имея техническое объяснение, момент остаётся странным. Алгоритм Tesla — машина, которая не “угадывает”, а делает вывод по набору признаков. И если система уверенно рисует человеческий силуэт там, где человек видит пустоту, значит датчики всё-таки что-то зафиксировали и неправильно классифицировали.

Tesla vision appears to pick up ghosts at a cemetery pic.twitter.com/vkrsozxV2C — Not A Number (@myhiddenvalue) November 23, 2024

Инженеры называют это сбой, а пользователи — самой технологичной «страшилкой» современности.



