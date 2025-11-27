Лишение гражданства и выдворение из страны нелояльных: Сейм обсуждает

Эту инициативу уже рассмотрела комиссия Сейма по мандатам, этике и запросам, и вместо того, чтобы ее отклонить, рекомендовала рассмотреть предложение о лишении гражданства и выдворении по существу — в комиссии по обороне и внутренним делам. Однако вчера депутаты отказались даже рассматривать инициативу на текущем пленарном заседании — вопрос перенесли на неделю.

«Ну, я не знаю точно, как можно отнять. Если это единственное гражданство, то что происходит? Или, допустим, найдется хотя бы один гражданин Латвии, который не лоялен латвийскому государству, мы лишим его гражданства. И куда его отправим? Предлагаю голосовать против!» - заявила депутат Линда Лиепиня.

«На заседание были приглашены и представители компетентных учреждений — и от МВД, и от управления по делам гражданства и миграции, и от Службы госбезопасности. Они пояснили, что действующего правового регулирования уже сейчас достаточно, чтобы компетентные органы смогли адекватно отреагировать на нелояльность лица в стране или угрозу национальной безопасности.

В свою очередь представитель Службы госбезопасности пояснил, что выдворение граждан Латвии невозможно, так как граждане имеют право вернуться в страну. Представители Министерства иностранных дел и Бюро омбудсмена, в свою очередь, подчеркнули, что лишение гражданства является тяжким вмешательством в основные права лица, и обратили внимание на международные обязательства Латвии», – пояснил председатель комиссии по мандатам Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян).

Таким образом получается маловероятно, что дело дойдет до принятия некоего закона о лишении гражданства и выдворении.