Лишение гражданства и выдворение из страны нелояльных: Сейм обсуждает

27 ноября, 2025 18:30

LETA

Сегодня депутаты Сейма приступили или точнее — хотели приступить к рассмотрению инициативы «от народа» о лишении гражданства ЛР нелояльных жителей Латвии и выдворении их страны, пишет портал BB.lv

Эту инициативу уже  рассмотрела комиссия Сейма по мандатам, этике и запросам, и вместо того, чтобы ее отклонить, рекомендовала рассмотреть предложение о лишении гражданства и выдворении по существу — в комиссии по обороне и внутренним делам. Однако вчера депутаты отказались даже рассматривать инициативу на текущем пленарном заседании — вопрос перенесли на неделю.

«Ну, я не знаю точно, как можно отнять. Если это единственное гражданство, то что происходит? Или, допустим, найдется хотя бы один гражданин Латвии, который не лоялен латвийскому государству, мы лишим его гражданства. И куда его отправим? Предлагаю голосовать против!» - заявила депутат Линда Лиепиня.

«На заседание были приглашены и представители компетентных учреждений — и от МВД, и от управления по делам гражданства и миграции, и от Службы госбезопасности. Они пояснили, что действующего правового регулирования уже сейчас достаточно, чтобы компетентные органы смогли адекватно отреагировать на нелояльность лица в стране или угрозу национальной безопасности.

В свою очередь представитель Службы госбезопасности пояснил, что выдворение граждан Латвии невозможно, так как граждане имеют право вернуться в страну. Представители Министерства иностранных дел и Бюро омбудсмена, в свою очередь, подчеркнули, что лишение гражданства является тяжким вмешательством в основные права лица, и обратили внимание на международные обязательства Латвии», – пояснил председатель комиссии по мандатам Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян).

Таким образом получается маловероятно, что дело дойдет до принятия некоего закона о лишении гражданства и выдворении.

Глава МИД России Лавров исключен еще из одной делегации РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с 2022 года не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщила в четверг, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российскую делегацию на встрече в Вене 4-5 декабря возглавит заместитель Лаврова Александр Грушко. Причины замены Захарова не указала.

Контрудар по территории Калининграда вполне возможен: Лиепниекс допускает оккупацию Балтии?

Политолог Юргис Лиепниекс один за другим выложил на своей странице в Твиттере/X  публикацию, в которой он допустил мысль, что Россия смогла бы сравнительно легко оккупировать страны Балтии.

Дрон спас человека от холодной смерти: операция в Зиепниеккалнсе (ВИДЕО)

Полицейские Рижской муниципальной полиции с помощью дрона нашли и спасли во время ночного дежурства замерзшего человека в одном из садоводств, сообщила агентству LETA главный специалист по коммуникации полиции Иева Лукажа-Апалупа. Ночью 27 ноября полиция получила вызов в Зиепниеккалнс: в одном из садовых домиков находился человек, которому требовалась помощь.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Вот те крест: Зеленский вручил Браже государственную награду Украины

В четверг в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Латвии Байбе Браже украинский орден "За заслуги" II степени, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

А то ничего не понимают: в армию Эстонии станут призывать только знающих госязык на В1

Со следующего года на срочную военную службу будут призывать только тех призывников, чей уровень владения эстонским языком составляет минимум B1, то есть тех, кто понимает простые команды и способен участвовать в обучении, сообщает ERR со ссылкой на Õhtuleht.

Эпичное! Или провальное? Видео с учений в Адажи вызвало горячий спор (ВИДЕО)

В Адажи прошли масштабные учебные стрельбы с участием боевых машин пехоты и танков, и руководитель Департамента по военным общественным отношениям Гуна Гаврилко опубликовала на платформе X, по её словам, эпичное видео с учений. Однако не все согласны с такой трактовкой «эпичности» — журналист TV24 Роман Мельник резко раскритиковал увиденное, заявив, что танки в современной войне — это прошлый век.

