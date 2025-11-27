Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ЕС не намерен признавать: Европарламент принял резолюцию по мирным переговорам

27 ноября, 2025 15:47

0 комментариев

 Ссылаясь на недавний мирный план Соединенных Штатов по Украине, Европарламент призывает Европейский союз и его страны-члены проявить решимость и взять на себя ведущую роль в этот геополитически критический момент. В резолюции подчеркивается, что Европейский союз и его страны-члены должны продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами и другими единомышленниками, чтобы мирные переговоры основывались на принципах международного права.

По мнению парламента, любому соглашению об устойчивом мире должно предшествовать прекращение огня. В основе такого соглашения должны лежать надежные гарантии безопасности для Украины со стороны Европейского союза и США. Эти гарантии должны соответствовать уровню статьи 5 договора НАТО и пункта 7 статьи 42 Договора о Европейском союзе, чтобы предотвратить любую новую агрессию и дать ей немедленный отпор.

Парламент напоминает, что Европейский союз не намерен признавать временно оккупированные территории Украины российскими. Поскольку любое мирное соглашение также окажет глубокое влияние на архитектуру европейской безопасности, парламент подчеркивает, что ничего нельзя решать об Украине без Украины и о Европе без Европы.

Парламент принимает к сведению усилия администрации США по прекращению агрессивной войны России, но придерживается мнения, что двойственность политики США в отношении Украины вредит шансам на достижение прочного мира. Никакое мирное соглашение не должно ограничивать право Украины на защиту своего суверенитета, независимости и территориальной целостности или делать Украину уязвимой для будущих нападений. Украина должна быть свободна в выборе своих союзников в сфере безопасности и политики без права вето со стороны России.

По мнению парламента, мирное соглашение должно обязать Россию возместить Украине весь причиненный ею материальный и нематериальный ущерб. Кроме того, Европейский союз и его страны-члены должны незамедлительно разработать для Украины юридически и финансово обоснованный механизм репараций в виде займа, обеспеченного замороженными российскими активами. Судьба этих активов и условия их инвестирования не могут быть предметом переговоров без участия Европейского союза.

Парламент также не согласен с отменой каких-либо санкций до завершения мирных переговоров и вступления в силу мирного договора. Если Россия откажется от участия в серьезных мирных переговорах, Европейский союз должен будет ввести против Москвы дополнительные жесткие санкции.

На пленарном заседании за резолюцию проголосовал 401 депутат, против — 70, воздержались — 90.

У латвийских кур обнаружена ранее невиданная болезнь. Чем она опасна?

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) выявила вспышку болезни Ньюкасла в приусадебном хозяйстве с 35 домашними птицами в Валдемарпилсе Талсинского края, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС. До сих пор болезнь Ньюкасла не была обнаружена у домашней птицы в Латвии, но, как показывают лабораторные исследования, она циркулирует в популяциях диких птиц.

Загрузка

Минсообщения Латвии готовит остановку регулярных рейсов в Россию и Белоруссию

Министерство сообщения Латвии разрабатывает проект распоряжения Кабинета министров о приостановке регулярных пассажирских перевозок с Россией и Белоруссией, сообщили в партии «Прогрессивные».

«Языĸ — не преступление!» Чулкова вступилась за русских Латвии с трибуны ООН (ВИДЕО)

В четверг, 27 ноября, депутат Сейма Светлана Чулкова ("Стабильности!") выступила с речью с трибуны ООН на конференции по правам нацменьшинств в Женеве. Политику было предоставлено слово рассказать, что происходит с русскими жителями в Латвии и что происходит в стране с русским языком.

Звезде «Интернов» огласили приговор по «наркотической» статье

Актрисе Аглае Тарасовой огласили приговор. Домодедовский районный суд Москвы признал ее виновной по статье о контрабанде наркотиков.

Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Риге

В четверг утром в Риге из-за сломанного дерева в районе улицы Нометню было на время ограничено движение 4 и 18 трамваев в направлении Юглы. А движение 1-го и 5-го трамваев перенаправлено.

Как страшно жить: мрачная хроника недели, от которой кровь стынет в жилах

Публицист Марис Краутманис в "Неаткариге" собрал список самых неприятных и жутких преступлений последний дней. 

WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

В случае войны с Россией 800 тысяч немецких, американских и других военнослужащих НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Об этом сообщила в среду, 26 ноября, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на 1200-страничный "Оперативный план Германия" (сокращенно OPLAN DEU).

