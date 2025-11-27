ЕС не намерен признавать: Европарламент принял резолюцию по мирным переговорам

По мнению парламента, любому соглашению об устойчивом мире должно предшествовать прекращение огня. В основе такого соглашения должны лежать надежные гарантии безопасности для Украины со стороны Европейского союза и США. Эти гарантии должны соответствовать уровню статьи 5 договора НАТО и пункта 7 статьи 42 Договора о Европейском союзе, чтобы предотвратить любую новую агрессию и дать ей немедленный отпор.

Парламент напоминает, что Европейский союз не намерен признавать временно оккупированные территории Украины российскими. Поскольку любое мирное соглашение также окажет глубокое влияние на архитектуру европейской безопасности, парламент подчеркивает, что ничего нельзя решать об Украине без Украины и о Европе без Европы.

Парламент принимает к сведению усилия администрации США по прекращению агрессивной войны России, но придерживается мнения, что двойственность политики США в отношении Украины вредит шансам на достижение прочного мира. Никакое мирное соглашение не должно ограничивать право Украины на защиту своего суверенитета, независимости и территориальной целостности или делать Украину уязвимой для будущих нападений. Украина должна быть свободна в выборе своих союзников в сфере безопасности и политики без права вето со стороны России.

По мнению парламента, мирное соглашение должно обязать Россию возместить Украине весь причиненный ею материальный и нематериальный ущерб. Кроме того, Европейский союз и его страны-члены должны незамедлительно разработать для Украины юридически и финансово обоснованный механизм репараций в виде займа, обеспеченного замороженными российскими активами. Судьба этих активов и условия их инвестирования не могут быть предметом переговоров без участия Европейского союза.

Парламент также не согласен с отменой каких-либо санкций до завершения мирных переговоров и вступления в силу мирного договора. Если Россия откажется от участия в серьезных мирных переговорах, Европейский союз должен будет ввести против Москвы дополнительные жесткие санкции.

На пленарном заседании за резолюцию проголосовал 401 депутат, против — 70, воздержались — 90.