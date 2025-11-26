Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

#policijameklē bezvēsts pazudušo Keitu Balodi (2011.), kura 25.11.2025. ap plkst. 13.00 izgāja no dzīvesvietas Saldū, Nākotnes ielā. Augums ap 1,75 m, tumši gari mati. Degunā divi pīrsingi. Ģērbusies tumšā jakā, tumši zilās platās džinsa biksēs, apavos melnā un sarkanā krāsā. Ja…— Valsts policija (@Valsts_policija) November 26, 2025
Приметы: рост около 1,75 м, тёмные волосы длиной ниже плеч. Особые приметы: два пирсинга в носу. Была одета в тёмную куртку, широкие тёмно-синие джинсы, на ногах — чёрно-красная спортивная обувь. Фотография отсутствует.
Государственная полиция просит откликнуться всех, кто знает о возможном местонахождении Кейты, по телефону 112.