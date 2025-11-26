Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Так и есть: Европа закупает товаров у России на сумму большую, чем помощь Украине (3)

Euronews 26 ноября, 2025 16:49

3 комментариев

На прошлой неделе министр иностранных дел Швеции заявила, что за время войны Европа ввезла из России больше, чем потратила на поддержку Украины. Анализ цифр показывает, что она права.

В прошлый четверг в интернете распространился пост министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард. В публикации утверждается, что с тех пор, как в 2022 году Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, импорт ЕС из России превысил объем помощи, направляемой Киеву.

По словам Стенергард, "европейские страны (ЕС) и Европа" оказали Украине помощь в размере 187 миллиардов евро.

"За тот же период мы импортировали российской нефти и газа на сумму 201 миллиард евро", - сказала Стенергард. "А если добавить другие импортные товары, то общая сумма составит 311 миллиардов евро".

Министр заявила журналистам в Брюсселе, что это представляет собой "негативную поддержку Украины в размере 124 миллиардов евро". 
 
Ее расчеты в целом точны, в зависимости от того, какие данные использовались и как определялась "помощь".

Сколько Европа импортирует из России?

После полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввёл санкции на российские энергоносители, стремясь снизить сильную довоенную зависимость Европы от российской нефти и газа.

По данным Евростата, с начала вторжения импорт Европы из России сократился примерно на 89 %, но остается значительным.

По данным независимого Центра исследований в сфере энергетики и чистого воздуха (CREA), с февраля 2022 года страны-члены ЕС закупили российское ископаемое топливо - нефть, нефтепродукты, трубопроводный газ и сжиженный природный газ (СПГ) - на сумму более 216 миллиардов евро.

Согласно данным, опубликованным Европейской комиссией, с февраля 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине более 187 миллиардов евро, из которых около 35 % приходится на льготные кредиты.

The Cube обратился в Европейскую комиссию, которая сослалась на эту цифру.

Исходя из этого, данные Стенергард в целом соответствуют действительности: с начала войны Европа действительно импортировала из России больше — в частности, российскую нефть и газ — чем потратила на помощь Украине.

Исследование Кильского института, который отслеживает выделенную Украине помощь, показывает, что по его определению выделенной помощи, первоначально эта сумма была меньше.

Выделенные средства демонстрируют, что правительства согласились предоставить, а не то, что было полностью выплачено. Фактические выплаты могут быть меньше или занять больше времени.

По данным Кильского института, с начала вторжения учреждения ЕС и государства-члены уже выделили Украине 150 млрд евро.

Если рассматривать географическую Европу в целом, включая страны, не входящие в ЕС, такие как Норвегия, Швейцария, Исландия и Великобритания, то общая сумма выделенной помощи составляет 177 миллиардов евро.

Эти цифры включают двустороннюю финансовую, военную и гуманитарную помощь. Данные собраны из правительственных бюджетных документов, официальных заявлений и других общедоступных источников, сообщает институт.

Помимо выделенных средств, европейские правительства взяли на себя дополнительные обязательства, но еще не выделили обещанную помощь.

Для ЕС и его государств-членов общая сумма обязательств составляет 214 миллиардов евро. Для всей географической Европы общая сумма обязательств достигает 273 млрд евро.

Это сокращает разрыв между цифрами российского импорта и помощи, но не обязательно ликвидирует его.

Цифры Кильского института также не включают расходы на прием украинских беженцев, которые взяли на себя европейские страны.

Кильский институт утверждает, что в гипотетической верхней оценке, при которой предполагается, что все украинские беженцы полагаются на государственную поддержку, Европа потратила бы 160 миллиардов евро на размещение украинских беженцев с 2022 года. Фактическая цифра, вероятно, ниже. 

Несмотря на то, что объём гуманитарной помощи остаётся относительно стабильным, оценки Кильского института показывают, что военная помощь Киеву резко сократилась с лета.

Военные ассигнования европейских стран Украине сократились на 57% по сравнению с первым полугодием, когда Европа вмешалась и расширила свою военную поддержку, чтобы восполнить пробел, оставленный США.

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза к декабрю достичь соглашения о покрытии военных и финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет. Эта сумма оценивается в 135,7 миллиарда евро, говорится в письме, отправленном лидерам ЕС в понедельник и, попавшем в распоряжение Euronews. В документе представлены три основных варианта, которые европейские страны-члены могли бы использовать для поддержки Киева.

Заблокировано как спам? МВД объяснило, почему не пришли сообщения о ЧС
Заблокировано как спам? МВД объяснило, почему не пришли сообщения о ЧС (1)

«Нам страшно здесь жить»: жилой дом эвакуирован из-за притона бездомных
«Нам страшно здесь жить»: жилой дом эвакуирован из-за притона бездомных

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Эстония: ух ты — в Тарту и Вильянди дешевеет отопление!
Sfera.lv 6 часов назад
Рига: на бесплатные занятия спортом приглашают всех
Sfera.lv 6 часов назад
Франция: иски против AliExpress и Joom
Sfera.lv 9 часов назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 10 часов назад
«Сегодня утром 4 волка навестили моих собак» — видео из Валмиеры встревожило жителей
Bitnews.lv 10 часов назад
«Пять автоматов с неба»: эксперты о рисках метеозондов из Белоруссии
Bitnews.lv 11 часов назад
Циклон с юга принесёт снег, но северо-запад страны останется солнечным
Bitnews.lv 12 часов назад
Футбол: «Челси» всухую разгромил «Барселону»
Sfera.lv 13 часов назад

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка (3)

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор (3)

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен (3)

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

После 50 иммунитет вдруг начинает путать друзей с врагами и учёные знают почему (3)

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Цена безопасности: Литва покроет все расходы по содержанию военных США (3)

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

«Больше не придётся ходить по кабинетам»: Рига сокращает соцслужбу до трех центров (3)

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

Аэропорт Вильнюса закрыт: самолет выкатился с взлётно-посадочной полосы (3)

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

